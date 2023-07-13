中国驻美大使罕见访问五角大楼

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美国国防部五角大楼报告，中国驻美国大使谢锋星期三(7月12日)在五角大楼与美国国防部负责亚洲事务的最高官员举行了一次罕见的会谈。在此之前，美国曾批评中国不愿意进行军事沟通。美国之音称，罕见有中国驻美大使访问五角大楼。

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美国之音引述五角大楼的一份新闻稿说，中国大使谢锋与美国助理国防部长伊利·拉特纳(Ely Ratner)讨论了防务关系和“一系列国际与地区安全议题”。五角大楼发言人马丁·梅纳斯(Martin Meiners)中校说：“拉特纳还强调国防部致力于保持美国与中华人民共和国之间两军沟通线路的畅通。”梅纳斯说，讨论持续了大约90分钟。

中国驻华盛顿大使馆中国时间星期四早晨发表声明说，谢锋敦促美方“与中方相向而行，推动两国两军关系逐步重回正轨”。根据这份声明，谢锋在会晤中说：“一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益。”谢锋还“要求美方采取行动排除障碍、管控分歧，按照中美三个联合公报的原则谨慎处理台湾等重要敏感问题。”

该报道引述史汀生中心(Stimson Center)中国项目主任孙韵(Yun Sun)说，这次会晤“相当不寻常”。她对路透社(Reuters)说：“中国大使并不经常与美国高级国防官员会晤。这似乎显示中国至少是在对美方的关切做出回应，但取得实际进展仍需要时间和谈判。”

虽然美中关系围绕包括台湾、美国的先进技术出口禁令以及中国以国企为主导的产业政策等国家安全问题而陷入低谷，但是华盛顿似乎一直在试图修复这两个世界最大经济体之间的关系。

但中国公开表示美方的制裁是两军对话的障碍。李尚福自从2018年以来因为从俄罗斯主要武器出口商俄罗斯国家技术集团(Rosoboronexport)购买作战飞机和设备而一直受到美国制裁。

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