中美维持沟通管道畅通是因台海紧绷加剧

美中近来试图修复因中国侦察气球事件造成的关系破裂，但台海紧张气氛仍然紧绷，中国军机对通过台湾海峡的美国军机进行全程跟踪。更有美国智库对习近平发动“武统”的时间等因素作出最新研判。

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U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi during their bilateral meeting on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. Dita Alangkara/Pool via REUTERS
U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi during their bilateral meeting on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. Dita Alangkara/Pool via REUTERS via REUTERS - POOL
作者： 肖曼
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中美外交解冻 维持沟通管道畅通

在美国国务卿布林肯、财政部长叶伦等美国高层官员相继访问中国后，美国政府的气候特使克里也计划7月16日至19日到访北京。不久前访问过北京的布林肯利用在印尼出席东盟外长会议之机，7月13日会晤代替中国外长秦刚与会的王毅，再次提及台海和平稳定重要性。

美国国务院发言人米勒告知外界：布林肯与王毅针对一系列双边、区域及全球议题进行“坦率及具建设性”讨论，包括美中意见分歧和潜在合作领域。

米勒指出，布林肯再次强调维系台湾海峡和平与稳定的重要性，他利用此次会议推进美国利益与价值，直接了当提出美国与盟友对中国行为的共同关切，希望能在影响美国、中国及世界各地人民的跨国挑战议题上有所进展。布林肯还清楚向王毅表示，美国会与盟友共同推进对于自由、开放及以规则为基础国际秩序的愿景。

狭窄的台湾海峡“擦枪走火”风险

布林肯与王毅都同意在未来数周至数月期间维持沟通管道畅通，而狭窄的台湾海峡发生“擦枪走火”风险却时有报道。在台湾公布"汉光演习"之际，中国解放军连续两日派出71架次军机和18艘次舰艇扰台，其中过半都逾越海峡中线。同时，美国海军一架P-8A海神号反潜机周四在台湾海峡执行任务。美国第七舰队表示，此举表明美国对自由开放印太地区的承诺。

中国因为不满美国军机和军舰过航穿越台湾海峡，近年来开始强调中国拥有台湾海峡的“主权、主权权利和管辖权”。但是台湾和美国认为台湾海峡是国际水道，任何国家都有权在这里“自由航行”。

台湾的国防部周四表示，中国军机和军舰连续第三天在台湾南部海空域进行演习训练，并且出动包括歼-16和苏-30在内的26架军机“回应”过航台海的美机巡逻机。

台海中线过去几十年来一直是中国大陆与台湾之间非正式的分界线。但是去年八月初美国众议院前议长南希·佩洛西访问台湾后，中国军方在台湾周边海空域连续多日举行大规模军演。中国的军机军舰也从此经常短暂穿越台海中线，进入台湾一侧的海空域。

台湾国防部指出，中国军方在台湾周边举行的最新一轮军演中出动了战斗机、轰炸机和海军舰艇，而战机基本上在台湾以南空域活动，并穿越台湾与菲律宾之间的巴士海峡进入太平洋上空。

台湾军方将于7月27日开始举行“汉光39号”年度军演。解放军此轮军演可能与此相关，并可能是对北约峰会作出强硬姿态。

美专家：中国将在12到18个月攻台，第一步是切断台湾对外通信

自由亚洲报道：本周三，美国华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute）召开研讨会，讨论中国的攻台时间表。海曼资本管理公司（Hayman Capital Management l.p.）的创始人凯尔·巴斯（Kyle Bass）指出：北京当局自2020年以来，修改了众多法律整合国内资源，同时也透过石油进口多元化、加大黄金储备、增加粮食存量等作法，为对台出兵做准备。中国如今出现屏蔽经济数据的状况，这也是在为武统台湾做准备。

凯尔·巴斯认为：在不远的将来，中国国家主席习近平有高度可能性会决定出兵台湾，从金融趋势分析来看，中国很可能将在未来的12到18个月攻台：“中国希望在被侦查到之前便开始攻击。中国攻台的时间会比想像中的快，而且首要目标是对台湾实施信息封锁，这是中国从俄乌战争中学到的一课。

巴斯还指出，在武统台湾的议题上，习近平不是理性行为者，尽管攻打台湾会拖垮中国经济并危害中国在国际社会的声望，习近平还是会一意孤行。同时，统一台湾不会是北京当局的最终目标，台湾只是中国将影响力扩张至东南亚以及太平洋岛国的垫脚石。

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