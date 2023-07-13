中美维持沟通管道畅通是因台海紧绷加剧

美中近来试图修复因中国侦察气球事件造成的关系破裂，但台海紧张气氛仍然紧绷，中国军机对通过台湾海峡的美国军机进行全程跟踪。更有美国智库对习近平发动“武统”的时间等因素作出最新研判。

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中美外交解冻 维持沟通管道畅通

在美国国务卿布林肯、财政部长叶伦等美国高层官员相继访问中国后，美国政府的气候特使克里也计划7月16日至19日到访北京。不久前访问过北京的布林肯利用在印尼出席东盟外长会议之机，7月13日会晤代替中国外长秦刚与会的王毅，再次提及台海和平稳定重要性。

美国国务院发言人米勒告知外界：布林肯与王毅针对一系列双边、区域及全球议题进行“坦率及具建设性”讨论，包括美中意见分歧和潜在合作领域。

米勒指出，布林肯再次强调维系台湾海峡和平与稳定的重要性，他利用此次会议推进美国利益与价值，直接了当提出美国与盟友对中国行为的共同关切，希望能在影响美国、中国及世界各地人民的跨国挑战议题上有所进展。布林肯还清楚向王毅表示，美国会与盟友共同推进对于自由、开放及以规则为基础国际秩序的愿景。

狭窄的台湾海峡“擦枪走火”风险

布林肯与王毅都同意在未来数周至数月期间维持沟通管道畅通，而狭窄的台湾海峡发生“擦枪走火”风险却时有报道。在台湾公布"汉光演习"之际，中国解放军连续两日派出71架次军机和18艘次舰艇扰台，其中过半都逾越海峡中线。同时，美国海军一架P-8A海神号反潜机周四在台湾海峡执行任务。美国第七舰队表示，此举表明美国对自由开放印太地区的承诺。

中国因为不满美国军机和军舰过航穿越台湾海峡，近年来开始强调中国拥有台湾海峡的“主权、主权权利和管辖权”。但是台湾和美国认为台湾海峡是国际水道，任何国家都有权在这里“自由航行”。

台湾的国防部周四表示，中国军机和军舰连续第三天在台湾南部海空域进行演习训练，并且出动包括歼-16和苏-30在内的26架军机“回应”过航台海的美机巡逻机。

台海中线过去几十年来一直是中国大陆与台湾之间非正式的分界线。但是去年八月初美国众议院前议长南希·佩洛西访问台湾后，中国军方在台湾周边海空域连续多日举行大规模军演。中国的军机军舰也从此经常短暂穿越台海中线，进入台湾一侧的海空域。

台湾国防部指出，中国军方在台湾周边举行的最新一轮军演中出动了战斗机、轰炸机和海军舰艇，而战机基本上在台湾以南空域活动，并穿越台湾与菲律宾之间的巴士海峡进入太平洋上空。

台湾军方将于7月27日开始举行“汉光39号”年度军演。解放军此轮军演可能与此相关，并可能是对北约峰会作出强硬姿态。

美专家：中国将在12到18个月攻台，第一步是切断台湾对外通信

自由亚洲报道：本周三，美国华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute）召开研讨会，讨论中国的攻台时间表。海曼资本管理公司（Hayman Capital Management l.p.）的创始人凯尔·巴斯（Kyle Bass）指出：北京当局自2020年以来，修改了众多法律整合国内资源，同时也透过石油进口多元化、加大黄金储备、增加粮食存量等作法，为对台出兵做准备。中国如今出现屏蔽经济数据的状况，这也是在为武统台湾做准备。

凯尔·巴斯认为：在不远的将来，中国国家主席习近平有高度可能性会决定出兵台湾，从金融趋势分析来看，中国很可能将在未来的12到18个月攻台：“中国希望在被侦查到之前便开始攻击。中国攻台的时间会比想像中的快，而且首要目标是对台湾实施信息封锁，这是中国从俄乌战争中学到的一课。

巴斯还指出，在武统台湾的议题上，习近平不是理性行为者，尽管攻打台湾会拖垮中国经济并危害中国在国际社会的声望，习近平还是会一意孤行。同时，统一台湾不会是北京当局的最终目标，台湾只是中国将影响力扩张至东南亚以及太平洋岛国的垫脚石。

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