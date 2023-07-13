匿名美官员透露：布林肯今会王毅 不点名警告会追究骇客对美国攻击

美国/中国

据一名美国官员称，美国国务卿布林肯今天警告中国最高外交官王毅，华盛顿将追究黑客对美国政府机构涉嫌违规行为的责任。消息没有提及王毅的回应。

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据法新社消息，美国国务卿布林肯在雅加达与王毅交谈时明确表示，任何针对美国政府、美国企业和美国公民的行为都令美国深感关切，美国将采取必要措施追究责任人的责任。

据这位不愿透露姓名的美国高级官员说，布林肯提到了最近这些新案件，但没有具体说明布林肯是否直接指责中国卷入了这起网络入侵事件。

据微软本周报告，一群中国黑客出于间谍目的侵入了美国近 25 个组织与机构的网络系统。

美国国务卿布林肯和中国外交最高负责人王毅是在东南亚国家联盟谈判间隙会面，此会面距离布林肯罕见访问北京还不到一个月。

消息没有报告布林肯与王毅会见形式以及持续时间。

尽管世界最大的两个经济体之间掀起了新一轮外交接触，但美国未能说服中国恢复两国军队之间的沟通，这被视为防止美国与中国对峙升级为全面冲突的关键。

据另一位美国官员表示，布林肯“强调我们有责任保持沟通渠道畅通，包括我们两国军队之间的沟通渠道”。 据布林肯称，“我认为这样做很有紧迫必要。我们还没有做到这一点。”

法新社说，中国要求美国取消因向美国对手俄罗斯购买武器而对中国国防部长李尚福实施的制裁。

美国官员们表示，布林肯还与中国讨论了解决芬太尼毒品问题的方法。芬太尼是一种合成阿片类药物，在美国导致毒瘾泛滥。

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