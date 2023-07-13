德国公布首份中国战略 外长：台海是全球经济生命线

首份中国战略

欧洲 – 德国13日公布史上第一份“中国战略”，强调台海和平的重要性，支持台湾参与国际。德国外长贝尔伯克指出台海是“全球经济的生命线”，她并呼吁欧洲团结对抗中国的贸易胁迫。

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这份文件为德国的中国政策蓝图，篇幅长达64页，全篇10多处提到台湾。文件首先指出“一中政策”是对中外交的基础，德国只与中国维系外交关系，不过在许多领域与台湾维持紧密、良好的关系，并有意继续扩大。

德国政府在文件中承诺，支持“民主台湾：专业参与国际组织，并打算督促联合国祕书处支持台湾公民社会参与联合国及其专门机构的活动。

文件强调，台海安全对区域内外的和平及稳定至关重要，德国将致力缓和局势，台海现状唯有在”和平及双方都同意“的情况下才能改变，发生军事冲突将影响德国和欧洲的利益。

在经贸关係部分，德国强调对台湾的经济和科技利益，指出不论德国企业成立据点或双边贸易，台湾都相当重要。

此外，为加强对中国的理解，扩充独立的中国研究能量，德国将与台湾的伙伴合作，并支持政党基金会与台湾的合作。

联邦内阁13日通过”中国战略“后，德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）在柏林智库”墨卡托中国研究中心“（MERICS）发表演讲时表示，从立陶宛的例子来看，欧盟有必要团结在一起，发挥共同市场优势，才能对抗中国的贸易胁迫，毕竟中国也需要欧洲市场。

她还说，不能坐视台海紧张局势，强调全球货柜轮有一半通过台湾海峡，机器、食品、药品全都经过这条”全球经济的生命线“，警告台海若发生冲突将冲击全世界。

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