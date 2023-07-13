德国推出“中国战略” 称要强硬应对中国竞争与挑战

德国/中国战略

在德国总理朔尔茨政府内部就针对最大贸易伙伴德国采取的政治平衡进行了数月讨论后，柏林于周四公布了针对“更具进攻性”的中国的新战略。中国对此已经提出批评。

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据法新社今天报道称，德国今天公布对中国战略文件。通过审视从气候政策到人权等广泛的议题，欧洲第一大经济体希望通过这份64页的文件，为德国与北京的双边关系配备“指南针”。

德国总理朔尔茨在推特上表示：“我们的目标不是与北京脱钩。但我们希望减少未来在关键领域的对华依赖。” 他说，这份文件“是对已经发生变化且更具扩张侵略性的中国做出的反应”。 朔尔兹称，“对我们来说，中国现在是、现在仍然是合作伙伴、竞争对手和系统性对手。”

德国的中国战略文件，遵循德国 6 月中旬发布的第一份国家安全战略主旨。 最重要的是，这是一个警告德国企业不要过度依赖中国的问题。

据德国外交部长安娜莱娜·贝尔博克警告说：“我们很现实，但并不天真。” 她介绍了这一谨慎语气的战略的主要内容，而该战略在发出警告时，也呼吁共同努力。

中国战略文件要求汲取俄罗斯入侵的教训。该文件指出：“与中国的系统性竞争并不意味着我们不能合作。相反没有中国，就不可能克服气候危机”。

然而，德国政府表达了对中国为了一党制利益影响国际秩序的努力感到担忧，并以此削弱，甚至改变基于规则的秩序。例如针对人权地位，中国故意将经济实力为中国的政治目标服务。”

柏林指出。 德国的这一新战略是在欧洲对中国日益担忧以及华盛顿和北京之间紧张关系的大背景下提出的。 2020年的新冠危机暴露了欧洲供应链的脆弱性，欧洲变成中国关闭边境的受害者，而乌克兰战争则显示了德国依赖俄罗斯天然气供应的风险。

中国对台湾的威胁、对维吾尔人迫害的指控、习近平未能谴责对乌克兰的入侵也加剧了德国的不信任。

尽管如此，德国从实业的西门子到化学公司巴斯夫（通过汽车制造商）的德国大公司都无法放弃这个拥有超过14亿居民的巨大市场，并继续对中国市场进行大规模投资。

由于德国执政联盟内部的紧张关系，德国对华战略的公布已被推迟数月。

德国外交部长安娜莱娜·贝尔博克领导的绿党主张比总理朔尔茨领导的社会民主党和自由党采取更强硬的立场。 当朔尔茨不顾绿党的反对，支持将汉堡港一个码头的部分股权出售给一家中国国有公司时，这些分歧变得尤其突出。 贝尔博克女士在谈到联合党最终谈判达成的中国战略文件时强调，与独裁国家相比，“寻求妥协”的能力是“民主国家的力量”。

在今天公布的战略中，柏林还警告中国不要增加针对德国的间谍活动，特别是在网络。 “中国战略”称：“我们坚决反对中国机构或国家集团组织的针对德国的所有模拟和数字间谍活动和破坏活动”。

据法新社说，中国最近对西方要求切断与中国经济联系的呼吁表示遗憾，中国总理李强认为，在经济“相互交织、相互依存”的世界中，这是一个“伪命题”。

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