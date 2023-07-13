《法兰克福汇报》：德国怀疑中国

德国媒体对德国政府周四推出的对华战略有何反应？

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《法兰克福汇报》认为：德国投向中国的目光是怀疑的。德国对中国的看法越来越以竞争和对抗为特征。但是，西方在气候保护和人权方面的优先事项在过去已经很难实施。最终，德国的对华政策还将不得不考虑美国的政策，因此，纸张是有耐心的--这句话也适用于这份对华战略。

《柏林晨邮报》认为：德国终于推出了对华战略，中国现在不仅是伙伴，还是对手 –德国早就该这样做了。对华战略意味着天真烂漫结束了。

Presseportal.de 表示：有趣的是，三执政党终于推出了对华战略。但任何战略文件在某些要点上都无济于事。更独立于中国的关键原材料供应已经是2010年德国原材料战略的一部分。但这没有带来什么变化。尽管德国政府内部存在种种分歧，但政府还是意识到，它们之间相互依赖。鉴于世界范围内的紧张局势，这至少不是一个坏消息。但如何改善柏林和北京之间的关系在战略中并未提及。因此，双方的关系仍然是：互不信任。这句话适用于双方，而且人们对此并不陌生。

德国《商报》表示，尽管政府联盟协议仍将中国视为合作伙伴、竞争者和系统对手，但在现在的对华战略中，中国作为竞争对手和系统对手的分量已经上升。该政策文件将德国政府与中国的关系置于新的基础之上，其核心内容是减少德国经济对中国的依赖。尽管如此，多个受到争议的要点还是语调有所缓和。

德国《经济周刊》认为，德国虽然首次制定了中国战略，但执政联盟仍然无法就明确的路线达成一致。对华战略是个酸酸甜甜的妥协，但无论如何，经济并不需要新的调控计划。另外，政府要求去风险，但不脱钩。这在工业政策上意味着什么，仍然不清楚。德国虽然有了对华战略，但仍然没有计划。这对经济来说是致命的，因为经济需要规划和投资安全，需要明确的方向，而不是混乱局面，尤其是在变革时期。比如，如何才能不依赖中国的稀土，这仍然是个未知数。绿党籍经济部长哈贝克虽然希望建立一个原材料基金，但这可能需要数十年的时间，才能在没有中国的情况下生产出关键原材料。另外，如果哈贝克现在宣布，对外投资须接受审查，政府甚至可能加以禁止，那么，这将是一个错误的手段，就因为每一个新的官僚怪物都能夺走企业的能力。而这些能力在经济困难时期是企业尤其需要的。

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