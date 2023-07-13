火箭军确出事？港媒称火箭军贪腐案牵连战略支援部队

中国/火箭军

中央社今天引据报道，外传解放军火箭军多名高级将领涉及贪腐或泄密案，还牵连到战略支援部队司令巨干生，但消息暂时无法证实。据明报今天刊登的一篇评论文章指出，相关传言所以沸沸扬扬，原因是火箭军司令李玉超缺席了火箭军上月底的军衔晋升仪式。

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港媒指解放军火箭军贪腐案牵连战略支援部队。事件也涉及中央军委联合参谋部副参谋长张振中和火箭军副司令刘光斌。此前，张振中也是火箭军副司令。

港媒文章透露，最新传言指出，火箭军多名高级将领涉及的贪腐或泄密案还牵连到巨干生，甚至还有传“事件与引发中美关系生变的气球风波有关”。

文章表示，战略支援部队是2016年军改后成立的新兵种，由网络、情报和太空部队组成，61岁的巨干生曾任总参谋部第3部（技术侦察部）12局局长，即驻上海61486部队指挥官。巨干生后来还当过总参第4部（电子对抗雷达部）部长、战略支援部队网络系统部参谋长、司令，2021年7月升任战略支援部队司令，同时晋升上将军衔。

中央社引述港媒文章表示，上述传言暂时无法证实，但火箭军与战略支援部队都是“国之重器”，司令不会长期空缺，如果传言属实，解放军在8月1日建军节前后晋升上将时，就应该有火箭军和战略支援部队的新司令。

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