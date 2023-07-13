美国军机今天通过台湾海峡

中国/美国/台湾海峡/军机飞越

美国军方报告，一架美国海军巡逻机今天星期四飞越台湾海峡。美国在一份公告中称，美国是根据国际法在台湾海峡开展行动，目的是维护所有国家的航行权利和自由。路透社说，台湾海峡地缘政治极为敏感，此前中国在台湾以南进行了为期两天的军事演习。

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据路透社今天报道称，中国军演后美国海军飞机即飞过台湾海峡。中国对美国机舰通过狭窄的台湾海峡的军事行动感到愤怒。美国最常见的是军舰通过台湾海峡，但偶尔也有飞机飞过。中国称中国对台湾海峡航道“拥有主权、和管辖权”。

台湾和美国对此存在争议，称这是一条国际航道。

据美国海军第七舰队报告，同时用于反潜任务的P-8A海神海上巡逻和侦察机在国际空域飞越了台湾海峡。美国称，这架飞机飞越台湾海峡表明了美国对自由开放的印度太平洋地区的承诺。美国军队要在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。

台湾国防部透露，周四早上，这架美国飞机紧沿台湾海峡中线并向南飞行。台湾称军队一直在监视该飞机航行。

台湾海峡中线通常是台湾和中国大陆之间的非正式屏障，但自去年八月中国在台湾附近举行大规模军演以来，中国军机频繁越过中线，不过中国机舰通常越线时间很短。

中国军方推动此次军演，在台湾附近进行了为期两天的新演习，演习中战斗机、轰炸机和军舰主要飞往台湾南部，并通过将台湾与菲律宾分开的巴士海峡进入太平洋。

据路透社说，中国没有对这些演习大张旗鼓报道与发表评论，但演习发生在台湾举行自己的汉光年度演习前不到两周，而北约正在立陶宛举行峰会。北约领导人在峰会上曾表示，中国的“扩张野心和强硬政策”挑战北约利益、安全和价值观。

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