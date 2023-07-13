耶伦请吃：入席者被骂叛徒 耶伦点的菜却变经典

美国/中国/耶伦

美国财政部长耶伦最近访问北京期间出席了两场被高度曝光的饭局。从这两场饭局产生的迥异反响可以一窥美国在试图修复美中关系裂痕之际面临怎样的挑战。

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据华尔街日报报道，耶伦北京之行的两场饭局在中国反响迥异。

上周六，耶伦与一众年轻的中国女性经济学家和企业家共进午餐。此次聚会的照片在中国社交媒体网站引发猛烈抨击，一些民族主义网民对这些女性报以大量带有厌女色彩的谩骂，并指责她们是叛徒，因为她们与中国在国际上的主要对手美国派来的使者会面。

高人气应用微信上一篇批评这些女性的文章下面，有一则收获了2,500个赞的评论写道：反间谍法已经生效了，麻烦国安部门查一下这些吃饭的丑女们。

耶伦的另一场饭局在一家热门云南菜餐厅举行的，所引发的反响要正面得多。她用餐的图片和细节在被这家餐厅发到网上后广为流传。该餐厅之后几天得到官方媒体的大篇幅报道，顾客络绎不绝。

据该报认为，尽管中国的外交政策由执政的中国共产党制定，但公众舆论在影响中国政府与其他国家、特别是美国的互动方面也发挥著作用。美国最近一轮的对华公开接触是白宫重建与中国的关系、阻止美中关系直线下滑的举措之一。拜登政府官员担心，美中关系直线下滑可能导致危险的对抗。

在微博上，网友们质问科幻作家郝景芳为什么要参加这场午餐会。郝景芳回应说，耶伦是对中国最友好的美国官员；这条回复已删除。中国网民挖出了郝景芳参加2012年美国女性主义科幻小说小组讨论的旧照片，这再次成为对她人品和政治立场的新攻击点。一位评论者在微博上写道，郝景芳是彻头彻尾的反华分子。

据该报，与此形成鲜明对比的是，耶伦在云南菜餐厅“一坐一忘”用餐引发的反响表明，美国的软实力至少在中国的一些人中仍然具有影响力。这家餐厅迅速公布了耶伦一行所点的菜品，将其命名为“财神菜单”进行营销。菜单上的菜品都是一坐一忘的招牌菜，需要来自云南的新鲜食材，如菌子和乳扇。一坐一忘称，耶伦一共点了四份见手青。这种特产菌子在中国名声大噪。社交媒体用户和云南的一个旅游局称赞耶伦对中国美食的品味和理解。

该报道称，之前美国官员去“姚记炒肝”等北京餐馆用餐也曾引起类似的热烈反响。2011年，时任美国副总统的拜登(Joe Biden)曾在姚记炒肝用午餐，当时这家老字号餐馆在全国引起了轰动。

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