英国国会的“中国报告”提出严厉警告

英国国会情报暨安全委员会7月13日发布“中国报告”，其中提到中国的政治经济影响力不仅是严峻挑战，更会对自由民主体系构成生存威胁，英国应该採取果断行动。

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中央社报道：该报告指出，中国的规模、野心和能力已让它得以深入“英国经济每一个领域”。尽管试图发挥影响力是正当目标，但中国的作为“已逾越界线”。

报告指出，中国有野心成为让其他国家依赖的全球科技和经济强权，而这对英国构成“最大风险”。中国寻求对各领域菁英和决策者发挥影响力，并透过秘密和公开手段谋取资讯以及智慧财产。

英国国会情报暨安全委员会警告，由于英国与美国关系紧密、英国在各国际组织的地位以及形塑国际舆论的能力，英国是中国间谍和干预活动的重要目标。

监督政府情报和安全事务的英国国会情报暨安全委员会由上、下议院议员组成。从2019年发起相关调查，并在今年5月将报告送交内阁办公厅和首相府审查后，委员会13日发布报告全文，含案例研究及附录总计超过200页。

委员会主席、保守党籍下议院议员路易斯（Julian Lewis）指出，这份报告广泛探讨中国对英国构成的国家安全威胁，并对学术教育、科技和产业、民用核能等3个领域进行较深入分析，呈现历届委员会调查成果。调查过程中，委员会广泛听取情报单位与中国事务专家的意见。

该报告还提到，中国的情报体系“几乎可以确定是全球最庞大”，有数十万非军职情报人员可供用于针对英国及其利益进行大规模、强势的情报工作。除了人力情报，中国的网路间谍活动也实力可观，且能力日益精进。

中国的“举国体制”（whole-of-state）让问题更为棘手。报告指出，中国的国营、非国营企业，以及学术、文化机构，甚至一般中国民众，无论自愿与否，都有可能被吸收涉入海外的间谍和干预活动。

报告大量篇幅涉及中国在英国经济、科技、学术界的渗透、收编和情汇活动，并对英国政府及情报安全单位作出严厉批评。

报告认为，中国显然成功利用历任英国政府发展英中经济连结的政策，谋取自身战略优势：在COVID-19（2019冠状病毒疾病）全球疫情爆发前，英国政府往往乐于接受来自中国的金钱，不多过问。

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