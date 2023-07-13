英国指控中国间谍行动愈加激烈

英国/中国

英国情报与安全委员会周四警告说，中国情报部门“无止境且积极地”针对英国行动，这对英国情报机构构成“挑战”。

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法新社今天报道称，英国情报与安全委员会ISC在周四发布的一份新报告中，对英国政府面对中国威胁的缓慢反应提出批评。 该报告称，英国是中国的重大间谍活动和干扰利益的一个着重的对象。

英国情报与安全委员会批评称，“中国的国家情报机构，可以说是世界上最大的国家情报机构，拥有数十万民事情报人员，正在无情而积极地针对英国及英国利益进行情报活动，这对我们的情报安全机构构成了挑战。”

继2015年英国前首相戴维·卡梅伦所期望的“黄金时代”之后，伦敦和北京之间的关系近年来明显恶化。 两国在镇压香港民主运动、中国维吾尔族穆斯林少数民族的命运、甚至涉嫌针对中国电信设备制造商华为的间谍活动等问题上，存在分歧。

伦敦还指责北京在英国设立秘密“警察局”，以恐吓经济逃亡者和不同政见反对者。

但中国对此予以否认。

据英国情报与安全委员会警告称，该委员会缺乏应对中国威胁的长期战略。 据该报告称：“英国目前采取的短期做法严重阻碍了英国的发展。” 该报告称，“整个政府都有很多工作要做，以了解和应对中国的威胁” 。

英国军情五处（内部情报）总干事肯·麦卡勒姆（Ken McCallum）告诉议员，对英国，中国代表着“未来十年的主要情报挑战”。

据法新社，英国情报与安全委员会由保守党议员 Julian Lewis 担任主席，由九名成员组成，负责监督英国情报机构的工作。 英国情报与安全委员会所有报告在由总理发布之前均必须经过验证。

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