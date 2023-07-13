“89”开明派阎明复今举告别式 胡锦涛蔡奇等送花圈 未提习近平

中国/阎明复告别式

中国八九民运中共党内开明派、前统战部长阎明复的告别式今天按正部级待遇在北京八宝山殡仪馆东礼堂举行。中央社今天引据消息，大批民众前往送行，政治局常委蔡奇，与多名退休领导人如胡锦涛等致送花圈。据中国民政部发出的讣告，称阎明复是“忠诚的共产主义战士”。

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中央社称，前中共中央统战部长、中国全国政协副主席阎明复3日逝世，享年92岁。根据港媒星岛日报消息，阎明复告别式在今天举行。据报有蔡奇与中共的多名退休领导人，如胡锦涛、朱镕基、温家宝、李瑞环、李克强、王岐山、刘云山、王兆国、邓朴方、孙春兰、戴秉国等人致送花圈。

消息未提习近平是否致送花圈。

阎明复是俄语专家，曾担任前中共领导人毛泽东的俄语翻译，也曾参与毛与时任苏共总书记赫鲁晓夫（Nikita Khrushchev）的会谈。

据该报道称，1989年北京爆发民主运动，他曾与时任政治局常委胡启立等人前往中国青年报社等多个媒体，与记者及领导干部当面对话及座谈。此后，学生开始在天安门广场绝食抗议，阎明复特地委托学界人士前往劝说，并约见学生领袖王丹、吾尔开希等人对话。1989年5月16日，阎明复获时任中共总书记赵紫阳授权前往天安门广场与学生对话，更曾表示愿意一起静坐且充当人质，树立“开明派”的形象。不过，六四事件发生后，他付出了政治代价。

六四事件后阎明复被免职，1991年贬任民政部副部长，后来担任中华慈善总会会长，致力慈善工作。

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