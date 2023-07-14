布林肯会晤日韩外长强调共同阻止朝鲜任何“侵略”行为

美国/日本/韩国/朝鲜/导弹试射

在朝鲜宣布发射新型洲际弹道导弹之后，美国国务卿布林肯周五(7月14日）在印尼雅加达与日本及韩国外长会面时强调，美国将与盟国合作，阻止朝鲜的任何“侵略”行为。

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法新社消息，布林肯周五在雅加达会见日本和韩国外长时表示：“我们将坚决团结一致，共同防御，并确保尽一切可能阻止和防御(朝鲜）任何侵略行为。”

美国在与日本及韩国签署一项联合声明称，美国保卫韩国和日本的承诺“坚定不移"，美国的承诺是以"包括核能力"在内所有能力为基石。

美、日、韩三国还同意共同采取行动，确保现有的全面实施联合国制裁决定。

此外，美、日、韩三国还将继续与国际社会密切合作，阻止朝鲜通过海外劳工及恶意网络活动非法赚取收入，资助其武器计划。

朝鲜早前宣称，试射了"火星炮-18"型洲际弹道导弹，朝鲜领导人金正恩现场指导试射活动，并表示朝鲜战略武装力量的发展通过这次试射取得重要进展。

韩国外交部长朴镇指出，“朝鲜的所作所为完全违背国际社会的意愿。”他说：“希望透过今天的三边对话，对朝鲜持续挑衅作出坚定、坚决、明确的回应，并发出信息：朝鲜的挑衅行为将受到惩罚。”

此前，布林肯在印尼雅加达强调，美国与东盟国家团结一致，反对胁迫。

布林肯出席东盟外长会议时说，美国与东盟有共同愿景，即印太地区是自由、开放、繁荣、安全、互相联结和有韧性，意味这个地区的国家可以自由选择自己的道路和伙伴，公开解决问题，而不是通过胁迫。布林肯强调，必须确保南海与东海地区的航行自由，并呼吁维持台海的和平与稳定。

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