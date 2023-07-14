秦刚隐身20天 盛传他与双面女谍有染被中纪委问话

中国外长秦刚

中国外长秦刚已20天没露面，之前传他感染新冠。但据明报说，中国外交部发言人几天前答称“没有听说”。网络盛传秦刚与一位双面女谍有染被中纪委问讯，但北京未动用强大手段压制这个流言。此举令人想到此案或参杂中共激烈内斗，习近平还举棋不定...

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原定今天7月14日出席在雅加达举行的东盟外长相关会议的中国外长秦刚，自6月25日之后就没有露面。中国墙内盛传他与一位涉间谍案的凤凰卫视女主持人有染而被中纪委约谈。

从中国外交部的官网可见，秦刚的最后露面是6月25日在北京分别会见斯里兰卡外长萨布里与俄罗斯副外长鲁登科，然后他便销声匿迹。

中国官方至今未对其外长秦刚的消失做出任何解释。但7月12日推特传出一条前中国外交部发言人赵立坚之妻7月10日的一句话引发猜测。这个名为“大聪和臭丫头”的账号发文说：“今天是个好日子”...。有人据此指出，赵立坚之妻对秦刚的遭遇表示高兴。

也有网文提醒说，有关秦刚被双面女谍拉下水的流言盖住了中国火箭军司令和副司令先后被抓和涉嫌自杀的劲爆消息。

据香港明报7月13日说，“几天前，（中国外交部发言人）在被问到秦刚是否健康有事时回答称「没有听说」”。该报说，“如果秦刚真如传言般是感染新冠病毒，也是较为严重的病例，毕竟现在中招的人，逾两周仍无法康复的个案较为罕见”。

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