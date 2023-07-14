美中会谈 王毅要求美国搬掉拦路虎

雅加达东盟会议

根据中国外交部14日公布的美国国务卿布林肯与中共中央外办主任王毅的会谈简报，王毅呼吁美国采取理性务实态度，让双边关系重回正确轨道。布林肯周五则呼吁东盟国家团结起来，共同应对中国在亚太地区的 “胁迫行动”。

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6月18日，布林肯作为近五年来第一位访问中国的美国国务卿与王毅举行会谈，后者语调强硬，要求美方应放弃对中国科技发展打压，不得“肆意干涉中国的内政”，王毅还向布林肯摊牌，要美国在“对话还是对抗、合作还是冲突”作出选择。

7月13日这次双边会谈，这是两人不到一个月时间的第二次会谈，中国外交部的会谈简报称王毅“应约”与布林肯会谈。

根据中国外交部官方14日发布的这份简报，王毅要求双方要从具体事情做起，坚决阻止“灰犀牛”，妥善处理“黑天鹅”，彻底搬掉“拦路虎”，为中美关系的稳定积累条件，排除干扰，美方应采取理性务实态度，同中方相向而行。

不过，撇开这些浮泛空洞的说法，王毅的要求似乎主要集中在两点上，中国外交部称，“王毅阐述了中方在台湾问题上的严正立场，要求美方不得肆意干涉中国内政”；另外一个就是要求美方“停止对华经贸和科技打压，取消对华非法无理制裁。”

有分析指出，王毅这里所说的“拦路虎”针对的是美国及欧盟国家面对中国的“去风险”策略，以及美国以维护国家安全的理由，对中国出口半导体芯片以及相关设备采取的一系列限制政策。

纽约时报报道说，拜登政府认为，切断中国与高端芯片的联系可以保持美国在多方面的领先。如果这场重量级行动成功，可能会影响中国一代人的进步，失败则可能产生惊人的反弹。

美中紧张关系近年来涉及到越来越广泛的领域，从经贸到高科技，从美国对台湾的军备支持，到中国在南中国海的扩张，以及中国与俄罗斯的紧密关系。

中国外交部称，双方会谈虽然没有取得重大进展，但会谈仍然是“坦率、实际和具有建设性”，称双方同意将继续沟通。

美国国务院发言人米勒也表示布林肯与王毅进行“坦率及具建设性”讨论。他指出，布林肯再次强调维系台湾海峡和平与稳定的重要性，并利用此次会议推进美国利益与价值，直接了当提出美国与盟友对中国行为的共同关切。

华盛顿与北京的外交接触最近几周增多了起来，除了布林肯以及美国财长耶伦日前陆续访华，美国气候问题特别代表克里预计将在这个星期天访问中国。

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