美众院通过国防授权法案 有助强化台湾防卫能力

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经过冗长的条文审议，美国众议院周五(7月14日）以些微差距通过2024财政年度国防授权法案。法案包括支持美台强化军事协调、军事网络安全合作，解决对台军售交付延宕问题等，都有助于强化台湾强化应对中国威胁的防卫能力。

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中央社消息，众院自12日开始审议总额高达8768亿美元的2024财政年度国防授权法案（National Defense Authorization Act, NDAA）。经过3天的审议，众议院周五以219票赞成、210票反对的些微差距通过。

6月底刚刚率团访问台湾的众院军委会主席罗杰斯（Mike Rogers）12日在全院审议介绍军委会通过的国防授权法案时表示，他与代表团在台湾、日本与菲律宾的访问中清楚看到，中共构成的威胁是真实，且是数十年来面临的最紧迫国家安全挑战。

他指出，2024年国防授权法案的根本目标即是"吓阻"中共，提供新力量、加快人工智能与超音速等创新技术部署，让美国在与中国冲突中获得优势、加强与台湾和太平洋盟友的安全伙伴关系、保护美国军事基地、基础关键设施与学术研究免受中国侵犯与间谍活动，并在太平洋建立对中国行动所需的军事后勤网络。

由于审议过程有部分提案与修正案采取包裹表决方式处理，目前尚不确定哪些条文通过、哪些遭到修正或否决。不过根据众院中国问题特别委员会整理，这次法案有部分条款直接源自中国问题特别委员会台湾报告10点建议以及主席加拉格尔（Mike Gallagher）提案。

其中包括支持美台加强军事协调，包括演习、制定联合作战概念与战术、技术、程序与其他安全措施，以协助台湾自我防卫需要；指示美国国防部长与国务卿递交报告评估台湾所需国防物品、服务与培训状况，解决对台军售积压问题；加快对台湾提供不对称防卫能力；深化美台军事协调，要求国防部研究建立与台湾的联合军事规划小组；强化美台军事网络安全合作等。

共和党籍众议员帝芬尼（Tom Tiffany）要求禁止美国国防部花钱制作、采购或展示任何将台湾本岛或外岛不当划为中国领土的地图的提案，也获得审议通过。

在众议院通过后，参议院预计下周也将审议参院版本国防授权法案。

参众议院军委会完成各自版本的表决后，法案将分别送交两院院会审议并表决通过。由于两院版本不同，需透过协商取得最后版本，再交由两院重新各自表决通过，才会递交白宫由总统签署生效。

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