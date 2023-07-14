贪污几个亿 自称北京房子买不起 这样的高官有多少

中国贪腐高官

前中国银监会副主席、现年72岁的蔡鄂生受贿案周四一审开庭，被控非法收受财物超过人民币5亿元。

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不少人一直批评中共领导人习近平的反腐，是一种选择性反腐，有利于他的统治的，不怕；不利于他的，说他贪，保证百发百中。

不知道，这个前中国银监会副主席蔡鄂生被反贪的深层原因是什么，比如是否像“孙力军政治团伙”那样，虽然最后判刑时罪名也是一般的刑事犯罪，比如贪污受贿等等，但最实质的应是中纪委指控的“大搞团团伙伙”，其实深谙中国官场的，知道这句话指的是对习近平的忠诚度还不太够。

而这位蔡鄂生，如果从官媒公开的信息看，他似乎就是一介纯粹的贪官。而且已退休多年了，所以指控他“退而不休”。

他是怎么被发现的呢？无从知道，但蔡鄂生暴露后，有网友认为，他装穷，装清廉，反而引起注意，甚至引子就可能因为他曾说的那一句话：他买不起北京的房子。

2017年3月23日，蔡鄂生出席博鳌亚洲论坛年会，谈到刚出台的房地产调控政策时，他说了一句话：“你控也好，不控也好，反正北京的房子我都买不起。”

有网友说，“蔡鄂生说这句卖乖的话，恰恰把自己害了，网友知道他说的是假话，假装人民公仆；官们更恨他说这句话，就你清廉。”

至于他被同僚检举了，还是被中纪委抓了典型了，不得而知，但他说这句话引起了一点小波澜，有人网上感叹：“他都买不起，不会吧。”还有人问：“他是打算买故宫吧？”

2021年7月蔡鄂生被调查时，已退休好几年。习近平时代反腐败还有一个特点，就是所谓倒查20年，就是说，当官的，即使退休多年了，也可以查你的问题。据说，这也是为了加强党中央的威慑力，让一些老干部即使退休后，也不要以为“功成名就”，可以“妄议中央”。官媒『法制日报』解释说，这是为了不让领导干部退休后“滥用余威”。

据新浪财经报道，两年前落马时，蔡鄂生已退休八年，但他一直“退而不休”地活跃在业界，人们总能在各种论坛上看到他匆匆来去的身影……出场费不菲。

中纪委2022年1月24日通报对蔡鄂生的调查结果，说他“违反中央八项规定精神”，“退而不休、顶风作案”，“寡廉鲜耻、大搞权色、钱色交易”。

中纪委强调，中共二十大前，需要“加大监督检查、明察暗访力度，严查违规违纪问题，确保风清气正，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。”

看来，他撞在了枪口上。也就是正好犯了“顶风作案”。中共二十大，习近平全力以赴准备第三次连任总书记，要扫平一切阻挡他的障碍，要营造良好氛围，蔡鄂生以及他一起或前后被开除的那一批“顶风作案”的，就有了破坏“良好氛围”之嫌。

2023年7月13日，江苏省镇江市中级人民法院一审审理蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权案，据报，“蔡鄂生当庭表示认罪悔罪，法庭宣布择期宣判”。

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