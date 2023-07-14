马克龙在卢浮宫宴请莫迪 强调法印"紧密的战略关系"

法国/印度/莫迪访法

法国总统马克龙与国庆节庆典活动嘉宾印度总理莫迪周五(7月14日）共同参加了法国国庆传统阅兵式，法印领导人共同展示了两国紧密的“战略关系”以及进一步强化伙伴关系的愿望。

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法新社报道，马克龙在卢浮宫博物馆晚宴前的讲话中表示，“今年法国与印度迎来两国建立战略伙伴关系25周年，我们将进一步加强两国间传统的信任关系”。

莫迪在讲话中也表示，"印度将法国视为天然的合作伙伴”，刚刚获颁法国最高荣誉----大十字荣誉军团勋章的莫迪说，“我们已经设定未来25年双方关系路线图”。

莫迪强调，“加强印度与法国的经济关系是两国共同的优先事项，特别是在国防领域的合作"。

最近刚刚批准订购36架法国“阵风”战斗机的印度周四又宣布，为装备其航空母舰，印度还希望采购26架“阵风”喷气式战机以及三艘“鲉鱼”级潜艇。

此外，两国还宣布在太空领域多项合作协议，包括建立联合卫星海上监视系统并着手开发"法印TRISHNA卫星"。

在环境保护方面，马克龙强调，2015年11月30日在巴黎气候变化会议期间，法国和印度联合发起"国际太阳能联盟"力促太阳能革命，该联盟设定的目标，即到2030年部署1万亿瓦太阳能发电容量，应可超额完成。马克龙说，"与我们的国际伙伴携手，我们将走得更远"。

谈到国际局势以及乌克兰战争，马克龙表示，“我们对造成国际社会分裂的风险有着共同的担忧”，“法国与印度都寻求持久和平以及应对这场侵略乌克兰的战争的共同目标"。

莫迪也表示：“印度将为恢复持久和平做出贡献。”尽管俄罗斯自从入侵乌克兰以来一直受到西方的排斥，但印度仍继续与俄罗斯保持合作。

马克龙与莫迪最后也谈到两国在印太地区的合作，法国一直希望加强在这一地区的影响力。

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