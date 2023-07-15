专家预期中国第二季度经济增长反弹但难掩增长乏力

中国/经济

中国统计部门预计将在17日宣布第二季度各项经济数字。法新社咨询多名专家后认为，第二季度增长数字可能出现反弹回升，但他们认为，这种反弹可能更是一种“虚高”。

北京某求职市场一角。2022年中国年轻人失业率高达20%。而2023年毕业生又将涌入求职市场。

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法新社咨询13位经济专家后认为，中国第二季度经济增长与去年同期相比，可能高达7.1%。但集合多家全球大银行及金融机构的国际金融研究院分析师向法新社表示，这样的增长数字之高是 “人为”的，也就是说，不能完全显示经济的自然增长，因为作为参照的数据是2022年第二季度的经济形势。而2022年，中国经济重镇上海全面封城，对上海、也对中国全国经济造成重创，国际物流也受到严重影响。

长期关注投资及金融市场的独立机构韩礼士基金会(Hinrich Foundation）的研究员则指出，虽然防疫措施解除，中国人重新走入商店，去餐馆就餐，也外出旅游，但人们也不敢花钱。因为就业市场不振，人们对未来缺少信心，尤其是年轻人就业困难。

今年五月，每五个中国年轻人中，就有一人失业。而新一届毕业生又将大批进入求职市场。

国内消费市场不振，而国际需求也因为欧美连续数月面对高通胀而呈现疲软。法新社引述中国海关数据指出，今年6月，常年作为中国经济火车头的出口业也遭遇三年来最严重的缩水。同比下降12.4%。

穆迪评估公司的经济分析师也向法新社表示，很多中国企业因为对前景缺乏信心，目前处于观望，不想招工，生产维持在较低水平。

法新社报道指出，种种因素令人担心中国会出现通货紧缩，也就是物价下跌，而这对中国经济不是一个好消息。

今年6月，中国通胀指数为零，而出厂价格还在不断跌落。

再加上中国房地产业危机持续，而中美紧张关系也对中国经济增长形成障碍。

不过，尽管如此，法新社采访的这些专家仍然认为，中国今年全年经济增长可能达到5.3%，也就是略高于中国政府的5%的增长目标。

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