习近平极限思维新发展 强化隐蔽战线

中国特务在行动

中共政治局委员、政法委书记陈文清周五在“全国国家安全系统表彰大会”上要求各级党委“要高度重视、关心支持隐蔽战线工作”，把所谓的“隐蔽战线”以这样不隐蔽的方式、公开叫板的方式宣示出来，令观察人士诧异。

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中共的隐秘战线由来已久，从早期的地下党，到打进国军高层的特务，再到现在由庞大的特工组成的国家安全机构，以及安插在各个驻外机构的，打着外交官，新闻记者，商务人员名号的，甚至在留学生中间安插或发展的特务，中共将其笼而统之称其为“隐蔽战线”，其目标对外也对内，之所以叫隐蔽战线，因其工作的特务性质而定，但是，中共当局现在大张旗鼓地要求各级党委“高度重视、关心支持隐蔽战线工作”。这显然不是意味着隐蔽战线的工作需要更加隐蔽的意思。

陈文清在这个鼓励隐蔽战线工作大会上强调，坚决贯彻“习近平法治思想和总体国家安全观”，原来，加强隐蔽战线的工作与习近平的“极限思维”有重大关系。今年5月30日，中共总书记习近平主持召开二十大以来首次国家安全委员会会议。

习近平在这次会议上如此分析“当前的国家安全形势”：“当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大”，他强调“要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。

习近平此前一直强调所谓国家安全，包括政治安全，政权安全，这种文革结束以来罕见地屡屡的强调政权的安全，强调“保江山”，以及102周年党庆时传达出的“故国不堪回首月明中”的“亡党亡国”之音，是否与习近平担心江山终究不报，甚至危及他个人安全有重大关系？还是否，担心“埋在身边的定时炸弹”？

习近平的“忧患意识”从何而来？中共通过八十年代启动的经改，已然成为全球第二大经济体，然而学者法国塞尔奇-巴黎大学教授张伦分析，习近平掌权十年以来，中国进入了一个与世界大反动的时期，“习的大反动就是对几十年改革开放主流的一个反动”，政治上更加专制，外交上更排外，经济上经过习近平强加于全国的三年自杀式清零，一蹶不振。今天起中国当局将公布第二季经济增长数字，法新社周六的报道指出，第二季经济增长率预计较去年同期大幅增长，但是专家们认为，考虑到去年中国第二季受到疫情严重影响，基数很低，周一中国政府公布的数据可能会误导性地被夸大。

习近平领导下，中国在国际社会日趋孤立，西方国家表示不会与中国在经济上“断链”，但是要“去风险”，为什么要“去风险”，因为一个专制而强大的中国正在对西方构成威胁。7月14日，美国国务卿布林肯在美国—东盟国家会议上直呼大家团结起来，应对中国在南中国海的“胁迫行动”，也是“去风险”动作。还有，美国推出一系列限制向中国出口高端芯片以及制造芯片设备的政策，并呼吁欧盟、日本诸国配合行动。纽约时报的文章将此形容为一旦成功，可能会影响中国一代人进步的重量级行动。

其实，中国在国际上的困境很大程度上与习近平“东升西降”的严重误判关联，全面挑战西方，让西方终于警觉，习近平治下的中国不仅愈来愈远离文明世界，而且对世界构成威胁。也就是说，习近平政权比邓以来任何一届政权都强调安全意识，与习本人亲自打造的这样一种恶劣的国际国内环境密不可分。

政治评论员邓聿文认为，习在高级干部中做极限思维的动员，是因为他意识到，终有一天，中美的对决会到来。也有分析认为，习近平的极限思维，也包含习所担心的“黑天鹅”“灰犀牛”等国内突发事件。2022年11月全中国爆发的迫使习近平放弃清零政策的“白纸运动”，应是习近平没有料到的“黑天鹅”事件。他更没有料到的是，就在他在中共二十大开启第三任不几天，中国青年人喊出了“打倒共产党，习近平下台”的口号。

陈文清要求全党支持“隐蔽战线”，把它提到维护“两个确立”的高度，无疑是以实际行动落实习近平的“极限思维”。落实 “极限思维”，还包括今年7月1日起施行的新修订的『反间谍法』，陈一新称，『反间谍法』是推进隐蔽战线工作体系和能力现代化的重大举措。

7月15号，中共政法委长安剑微信公号推出宣传片『有我』，“致敬隐蔽战线的无名英雄”，长安剑称：“我，隐蔽于无声，亮剑于无形，在没有硝烟的战场上，护国安宁。”

习近平政权这是在提醒党内党外国内国外，中国的大小特务们出动了。

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