内塔尼亚胡头晕送医院后自称"感觉好多了"

以色列/内塔尼亚胡/健康

以色列总理内塔尼亚胡周六(7月15日）因头晕送医后表示，自己感觉"非常好"；内塔尼亚胡办公室则称，总理可能有脱水状况。最新消息称，内塔尼亚胡周六将在医院度过一晚。

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法新社援引以色列总理办公室发出的一份声明称，“内塔尼亚胡总理被送到特拉维夫附近的以色列最大的医院谢巴医疗中心，他的身体状况良好，正在接受医疗检查。”

内塔尼亚胡办公室在第二份声明中表示，内塔尼亚胡周五在以色列北部加利利海海边的酷热中度过了一段时间。声明称：“今天他感到有点头晕，根据他的私人医生的建议，他被送往谢巴急诊中心。”“第一次检查结果正常”。

以色列总理办公室表示：“内塔尼亚胡第一个诊断表明他有脱水状况，他将接受一系列进一步的检查"。

在后来发布的一段视频中，内塔尼亚胡表示，他和妻子在湖边度过了一段时光，“在阳光下，没有戴帽子，也没有水”。内塔尼亚胡说，这“不是一个好主意”，并补充说"他已经好多了"。

以色列目前正值高温酷暑天气，内塔尼亚胡还建议以色列人“减少在阳光下活动”并“多喝水”。

内塔尼亚胡 与极端正统派和极右翼政党的盟友赢得了2022年11月的选举，但他在国内陷入困境，面临政府倡导的司法改革法案的强烈反对。7月11日周二，数万以色列示威者封锁了特拉维夫和被占领耶路撒冷的主要十字路口，抗议司法修正案草案。示威者并与警方发生冲突。

内塔尼亚胡还被指控在一系列案件中犯有腐败罪。

去年10月，内塔尼亚胡也曾在医院度过1夜。据总理办公室的说法，当时他参加犹太赎罪日（Yom Kippur）斋戒活动时感到不适，因此被送往医院。

最新消息称，内塔尼亚胡周六将在医院度过一晚。

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