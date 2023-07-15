尹锡悦在基辅会晤泽连斯基承诺：将扩大对乌克兰人道及非致命武器军援

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韩国总统尹锡悦周六(7月15日）首度访问乌克兰，尹锡悦在基辅与乌克兰总统泽连斯基会面后承诺，将扩大对乌克兰的人道及非致命武器军事援助。尹锡悦在参观布查镇时表示，"今天的乌克兰令人想起昔日的韩国"。

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法新社报道，尹锡悦在与泽连斯基联合举行的记者会上宣布，韩国"将较去年扩大向乌克兰提供支援的规模"，当时韩国仅提供头盔和防弹背心等物资。尹锡悦并表示，韩国向乌克兰提供的人道援助也将从2022年的1亿美元增加到2023年的1.5亿美元。

法新社称，作为世界第9大武器出口国，韩国除了向乌克兰提供人道援助外，还向乌克兰对抗俄罗斯的重要盟友波兰出售坦克和榴弹炮。

尽管美国、欧洲盟国和乌克兰都一再请求韩国提供更重要的军援，但韩国长期奉行不向正在发生冲突地区提供致命武器的政策。

从理论上看，韩国仍与拥有核武器的朝鲜处于战争状态，韩国生产大量与北约需求相容的武器，包括战车、榴弹砲和受欢迎的砲弹。

泽连斯基在记者会上对尹锡悦表示："感谢您与我进行意义重大的对话，感谢您的强力支持。"泽连斯基还告诉记者："双方谈论了如何让人们过正常且安全生活的一切相关重要事务。"

泽连斯基并感谢尹锡悦再度主动"提供乌克兰财务、技术和人道援助"。他还赞扬韩国提供军车与排雷设备，称这些物资"协助我们拯救人民的生命"。

在会晤泽连斯基之前，尹锡悦访问了布查镇，这里是俄罗斯军队屠杀平民的现场。尹锡悦表示，"今天的乌克兰，让我想起昔日的韩国。"他赞扬国际社会当时提供援助，让韩国能"奇迹般"击退朝鲜，最终发展成世界主要经济体之一。

法新社称，韩国曾暗示可能会重新评估"不提供致命武器"的政策，因为韩国总统办公室今年早些时候表示，俄罗斯对平民的大规模袭击"可能会改变游戏规则"。

今年5月，韩国否认了美国媒体有关未来韩国向乌克兰运送炮弹的报道，称其不向基辅运送致命武器的决定保持不变。然而，专家指出，由于韩国与俄罗斯（2022年第十五大贸易伙伴）的经济关系以及莫斯科对朝鲜的影响力，韩国处境微妙。

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