德国《焦点》周刊：德国需要中国基金

德中关系

德国政府的中国战略一出炉，便牵动了很多神经。数天来，德国媒体一直在发表不同看法。

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《南德意志报》批评说，该战略与中国野心的规模和力量不相符。它没有认识到中国按照自己的理念改造世界的计划的长期性。它在很大程度上忽视了决定与中国关系方方面面的根本意识形态冲突。它低估了未来世界秩序是由美国主导还是由中国主导这一问题对德国生存的深刻决定作用。

德国《焦点》周刊报道说，制裁专家警告说，德国不需要中国战略，而是需要一个中国基金。来自本国的友好建议，既经济界应减少对中国的依赖，天衣无缝的融入了外长贝尔伯克的梦幻世界里。但请问，减少对华依赖该怎么落实呢？政府是在好心办臭事儿。中国战略套话连篇。在中国面前，德国不知道自己是该偎依还是该批评。但关键问题是，德国如果真地在经济上要撤退，那么德国应该为此赔偿由此产生的损失。中国战略的方向并没有错。因为，总有那么一天会无法进行贸易。到时候，欧盟或者美国或者双方会因为台湾问题而对中国实行制裁。就为了这一点，德国政府必须设立中国基金，以赔偿德国企业削减在华业务的行为。

德国《西南报》认为，中国战略的主要内容是描述当前形势以及在中国作为德国和欧盟其他国家的经济竞争者和系统性对手时德国所面临的风险。但人们徒劳地寻找方案和指导方针。以往对华政策中的“一切照旧”被一种平静的座右铭“小心，我们正在关注”所取代。

德国《世界报》认为：中国战略显示，德国在重新调整对华关系。绿党籍外长贝尔伯克取得了胜利。绿党在对华战略上落实了自己的主张。

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