全球酷暑

人类正在经历一个酷热的夏天。星期六，热浪从欧洲经美国蔓延中国，迫使当局采取严厉措施应对这些热浪和引发的火灾。

2023年7月3日，星期一，北京，一名女孩在炎热的天气里在水边乘凉。在中国首都短暂摆脱闷热之际，大洪水导致中国各地数千人流离失所。中国国家气候中心周一称，北京连续9.8天平均气温超过35摄氏度。

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意大利从北到南，将在未来几日出现历史性高温天气。周日，该国包括首都罗马在内的16座城市拉响红色警报，气温升至36至37度，下周一将达致创纪录的最高气温。米兰预计将在周二达致38度。意大利气象局担心这将是夏日最密集同时也是有记录以来最密集的热浪。

其他欧洲国家也在所难免。根据周六的气象预报，德国大部分地区气温将升至38度。慕尼黑、柏林等城市气温已升至35度。

在法国，农业部长因为说了一句“这样的气温对夏天来说很正常”而遭到气象专家的猛烈批评。他们指责政客们什么时候才能懂得气候改变带来的严峻挑战。6月是法国有记录以来第二个最热的月份，多个省在周二发布了橙色热浪警报。

希腊正在遭受热浪侵袭，迫使当局在周日连续第三天在最热时段关闭雅典卫城，周五、周六、周日，雅典卫城从11点30至17点30对游客关闭。红十字成员数十次奔赴现场救援中暑游客。全国各地的气温可能将达到41°C。

在西班牙，继安达卢西亚和加那利群岛周末气温超过40°C之后，预计周一至周三全国将出现新一轮热浪。该国气象局发推表示：“新一轮热浪将是短暂但是强烈的，预计气温将超过42°C”。

北非也遭致热浪袭击，周二起摩洛哥大部地区气温高达37-47度。

在亚洲，继中国北京经过数日持续高温后，在中国南方和东南方多个省份从周末起经历新一波热浪袭击，根据气象中心预报，平均气温将达致35至40度。在中国西北地区部分城市，温度甚至会超过40度。日本东部地区周日至周一温度将达致39度，当局呼吁民众谨慎应对。

在地球另一边，美国南方正处于高温炙烤之中，从加利福尼亚到得克萨斯，数千万民众正在承受危险的高温天气，预计高温将在周末达到顶峰。美国国家气象局周六警告，“美国多个地区可能创下多项气温纪录，空气质量问题将十分普遍”。

在美国西南部亚利桑那州的大都市凤凰城，预计早晚气温将达到47°C，这是当地连续第16天最高气温超过43°C。

在加利福尼亚，消防队员从周五起试图扑灭已吞噬1214公顷并导致居民疏散的强大火灾。加拿大已有500多处大火失去控制，大火产生的浓烟已在6月份造成美国东北部数次严重空气污染。

约旦部分地区也正在遭受40度以上热浪的袭击。

根据欧洲和美国气象机构，六月份全球经历了从未有过的热度，七月份第一个星期则是有记录以来最热的一周。

专家称，温室气体排放正在增加热浪的强度、持续时间和复发率。世界气象组织称，高温是最致命的气象事件之一。根据最近的一项研究，去年夏天，仅在欧洲，高温就造成6万多人死亡。

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