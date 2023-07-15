英国国防大臣华莱士考虑在秋季政府改组中卸任

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英国《星期日泰晤士报》周六(7月15日）报道称，英国国防部长本·华莱士将在预计于9月份举行的政府改组期间离职。

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法新社援引《星期日泰晤士报》的报道称，在担任国防大臣四年后，"华莱士决定在下一次改组时离开政府"，报道并称，他不会参加下一次立法选举。

今年53岁的本·华莱士自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，在西方国家支持乌克兰方面发挥了关键作用。作为北约秘书长职位的候选人之一，他没能获得美国的支持，这个职位由斯托尔滕贝格续任一年。

华莱士在采访中解释说，他之前没有做出这个决定，是因为他认为保守党会输给在民调中看好的工党。

华莱士今年53岁，是英国前首相约翰逊的亲密盟友。同时，他也是任职时间最长的保守党国防大臣。华莱士也是过去三届政府中唯一一位一直在任的负责主要事务的部长。

华莱士表示，他成功将国防预算增加了240亿英镑，这是他上任后取得的成绩之一。

华莱士向《星期日泰晤士报》表示，到本世纪末，世界将“变得更加不安全”。他是， “我认为我们会发现自己陷入冲突。无论是冷战还是热战，我认为我们都会处于一个困难的境地”。

他表示，英国可能会卷入非洲与基地组织和伊斯兰国有关组织的冲突。

华莱士并对中国在南海的扩张、地区局势和核扩散问题表示担忧。

关于乌克兰战争，他表示，俄罗斯总统普京如果失败可能会“发疯”，普京并会寻找新的(攻击）目标，例如西方通信和能源供应的海底电缆。

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