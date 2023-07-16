中俄关系

中俄关系有何新进展？德国t-online.de 新闻网站周日报道说，日前在维尔纽斯举行的北约峰会上，出现了出人意料的发展。

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德国方面得到的消息是，中国进一步明确了对俄国的立场。中国曾警告在乌克兰战争中不要使用核武器。在北约峰会上，德方得到更清晰的印象，即如果俄罗斯真地动用核武器，哪怕只是为了向乌克兰展示自己的威力，中方都会立即中断对俄罗斯的扶持。另外，德方还得到了有关中国对乌克兰战争的进一步印象。战争持续这么长，给中国带来不利。俄国打仗散漫无章，没有策略，中国都看在眼里。漫长的战争干扰了世界贸易，也干扰了中国和欧盟及其他地区的贸易。中国在新冠疫情过后，自己本来就有很多问题需要解决，中国现在不希望乌克兰战争持续下去的愿望比以前更强烈。T-online主编Florian Harms 在一个访谈节目里透露了他在参加峰会期间得到的消息，结论是：中国在和俄国拉开距离，在靠近北约。

德国《世界报》则发现，中国人正在充分利用乌克兰战争和制裁的局势在俄罗斯建立自己的经济。特别是在汽车市场，他们以惊人的速度取代了西方产品。自对乌克兰的侵略战争开始以来，俄罗斯对外贸易开始发生变化。现在，这种转变正在加速。起初，俄罗斯人不愿意用中国产品取代因战争和制裁而损失的西方产品，因为他们对中国一直持怀疑态度。但现在--由于缺乏替代品--几乎没有什么能阻挡 "中国制造 "充斥俄罗斯市场。中国企业纷纷设法抢占西方制裁带来的空缺。俄中贸易正在蓬勃发展。而“中国制造”进攻俄罗斯的现象则揭示了西方制裁的错误。

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