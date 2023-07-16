中国增订反间谍法资料法规趋严 跨国企业加速"资料脱钩"

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随着美中关系恶化，在中国的跨国企业加速推动"资料脱钩"的行动，以应对北京日益严格的资料法规和反间谍法。英国"金融时报"报导，北京增订反间谍法和资料法规，促使跨国企业加速将中国的系统和世界其他地区的系统分离。

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中央社援引"金融时报"（Financial Times）报道，根据旗下员工透露，美国顾问业者麦肯锡公司（McKinsey）、波士顿顾问公司（Boston Consulting Group）和奥纬公司（Oliver Wyman）都正将他们在中国的资讯科技（IT）系统分离出来。

7月1日中国新版反间谍法生效。美国顾问业者如贝恩公司（Bain & Company）和美思明智集团（Mintz Group）遭到一连串突击和限制，加上美光科技（Micron Technology）在中国遭到封杀等，都对在中国营运的公司带来更多的压力。

上海年利达律师事务所（Linklaters）资料法令遵循律师罗伯兹（Alex Roberts）表示："跨国公司担心被实施反间谍法，从事情报活动令人担心。"罗伯兹表示，4月公布的新版反间谍法引入刑事罚的可能性，以及因共享被视为敏感的资讯而受到中国国家安全机构的监管。

他说，新版反间谍法和当局突击搜查"迫使企业急于了解他们目前的法遵状况"。

消息称，过去，西方企业担心携带电子装置进入中国，被中国获取他们的资料。如今，他们同样担心让敏感资讯流出中国将违反北京的规定。

美国一家顾问公司的经理人表示，他的公司多月前已开始重整资讯系统，几乎为所有的数位工具打造一个更昂贵的中国版。

他表示，"我们现在基本上有了两个身份"，他还说，资料议题"触及了在中国经商困难的核心问题"。他表示，该公司还没搞清楚该如何处理手机。

全球前四大会计师事务所的KPMG和EY的员工表示，他们的集团在中国2021年开始推出多项资料和网络安全法规时，即着手将在中国的IT系统进行重整。

中国英国商会（British Chambers of Commerce in China）政府事务经理莎莉．徐（Sally Xu）表示："目前还没有完全清楚他们是否必须这么做，但企业发现，尽可能将资料"本地化"，将比跨境发送资料风险也更小，他们想规避风险。"

中国欧盟商会（European Union Chamber of Commerce in China）今年春天的调查显示，约500家受访的欧洲企业中近10%表示，正在把他们的中国IT系统和世界其他地区脱鉤。同时有3/4已把他们的IT系统和资料储存进行某种程度的"本地化"。

中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）4月表示，金融机构如果要完全遵守中国的资料法规，成本将"无法估算"。

根据2名曾听取相关营运简报的人士表示，银行业者如目前可在中国经营自有证券部门的摩根大通（JPMorgan），正在针对中国打造一个单独的基础设施。

欧华律师事务所（DLA Piper）亚洲资料隐私团队负责人毕格 （Carolyn Bigg）指出，资料本地化行动甚至扩大到零售商的全球忠诚度计划，一些公司正在采取行动剔除中国客户。

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