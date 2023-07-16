乌克兰承认在东线处于守势 但在巴赫穆特逐步推进

俄罗斯侵乌战争

乌克兰周日承认，乌军在东部前线处于守势。

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乌克兰国防部副部长马里亚尔在基辅表示，乌克兰部队在乌东战场“处于守势”。她说，“连续两天，敌人向哈尔科夫地区的库皮扬斯克发起猛攻”。她说，“在那里发生了残酷的战斗，一天之内敌我阵地互换多次。”

不过，马利亚尔副部长同时表示，乌军在巴赫穆特附近“正在逐步推进”，巴赫穆特战前拥有7万居民，在经过近一年的激烈争夺战后，五月份落入俄罗斯之手。

马利亚尔补充说，“在巴赫穆特南翼，我们每天都在前进，在北翼，敌人向我们进攻，我们坚守阵地。”

她还表示，在Avdiïvka和Marïnka方向，俄军继续进攻。“我们的守军继续有效地遏制他们。战斗仍在继续，阵地没有任何变化”。

周日，乌克兰总参谋部称，对乌克兰南部两个被俄罗斯占领的城镇梅利托波尔和别尔良斯克的进攻行动仍在继续。

在西方国家提供的重型武器支援下，乌克兰在上个月对俄军发起了反攻。但基辅承认战斗异常激烈，呼吁盟友提供更多武器，尤其是远程炮弹。乌克兰总统泽连斯基承认反攻步伐进展比较缓慢。

据指出，俄罗斯军队在占领区建立了坚固的防御工事，包括布置大片雷区，而且仍拥有足够的火力打击乌克兰军队。

乌军反攻进展相对缓慢一个很重要的原因是因为受阻于俄军密布的雷区。一位乌克兰救援人员对『纽约时报』表示：“我从未想象过这样的事情”。

据报道，地雷是俄罗斯人在阿富汗和车臣广泛使用的战争武器，2014年俄罗斯军队首次侵入顿巴斯之后，也在这一地区大量布雷。曾深入乌克兰南部雷区的乌克兰士兵称，那里的雷区更大、更复杂。

该报报道，在士兵穿越雷区之前，排雷人员通常在夜间进入雷区排雷。排雷队首先清理出一条宽约600米的小路。然后，他们掉过头来沿着这条小路再清理几百米，“以便让两名士兵肩并肩抬着担架行走”。

排雷工作既费力又危险，尤其是地雷种类繁多。田地里一般都布有诱杀装置，当地雷被提起或绊线被拉动时就会引爆。更复杂的爆炸物在乌克兰的田野里也很常见，例如弹跳地雷，当踩到这种地雷时，会弹跳到与人等高后引爆。

据乌克兰排雷人员表示，即使道路已经清理完毕，危险依然存在：“俄罗斯军队经常发射火箭弹，在通常已排雷的地区撒布难以发现的绿色塑料小地雷”。

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