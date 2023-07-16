吴强： 中国已进入后极权时代

习近平与中国

法国『费加罗报』发表对中国独立政治学者吴强专访。文章介绍作者是“习近平领导的中国仍敢于讲话的极少数知识分子之一”，这位50多岁的前清华大学教授曾因前往香港观察“占领中环”民主运动而被“无端开除”。他为『费加罗报』分析了中共政权现状、以及北京当局对乌克兰以及对台湾的战略。下面是部分内容。

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记者问吴强如何评价习近平时代的政治体制？吴强认为，一言以蔽之：“我即国家!”2013年登台的习近平终结了邓小平时代启动的改革开放。彼时民间社会还有喘息的空间，今天已不复存在。现在，党想要控制一切。习近平千方百计防止中国发生“颜色革命”，为此他改变了党的性质，以便掌控所有权力杠杆。一个党，一个领袖，这是10月召开的中共二十大释放的信息，它确立了习近平的绝对权力。

然而在随后的几周里爆发了全国性的示威游行。对此，吴强认为，这种形式的极权主义只持续了一个月，11月底，反对“清零政策”的示威者迫使政权让步，尽管它并不承认这一点。这一“白纸运动”因示威者手持白纸抗议审查制度而得名，测试了这个政权实施社会控制的极限，这就是习近平权力的悖论，他要求获得一致的支持，即使少了一个支持的声音，也会显得软弱。从那时起，虽然政权给了社会一点喘息的空间，但中国已进入后极权时代，习近平的统治没有对手。

关于中国还会不会爆发白纸运动的问题，吴强指出，党认为它已经粉碎了公民社会。但是“白纸运动”的核心是由散布在全国各大城市的约1亿人组成的新无产阶级，他们是抗议活动的温床。这些人可以随时再次动员起来。

如何看马克龙呼吁中国向俄罗斯施压？吴强认为，马克龙在自欺欺人，他认为中国与俄罗斯不同，而没有看到两国关系的深度，而这种关系是建立在意识形态共谋的基础之上的。我们只是处于一个持久联盟的开端，就像19世纪英国和美国之间出现的联盟，并在第二次世界大战中达到高潮。北京和莫斯科都对西方深感不安。中国的战略家们对俄罗斯军队在乌克兰遇到的挫折感到震惊。这让他们想起了1991年苏联解体时产生的冲击。根据地缘政治学家麦金德（Mackinder）1912年提出的理论，中俄两国正在形成背靠背的联盟，并通过强化与中亚的关系来创造一个欧亚空间。

记者问中国是如何看待乌克兰战争的，吴强表示，中国实质上支持俄罗斯，尽管它避免直接地大规模地向俄国提供军事援助。中国的调停建议是其帮助莫斯科的另外一种方式，而台湾则是北京瞄准的目标。在这一切的背后，是一种不同于西方的主权与民主的关系。俄罗斯民族主义者以历史的名义否认乌克兰的主权，这也正是中国所要做的事。从这个意义上说，俄罗斯占领克里米亚开创了一个有用的先例，实现“统一”台湾无异于旨在用一个中国大同（Pax sinica）取代美国在二战结束后建立的国际秩序—美国大同（Pax americana）。

这位学者认为，因为经济放缓人口减少，留给中国的时间已经不多了，未来五年对中国至关重要。除此之外，困难还将加剧，中国政府可能会打民族主义牌，而印度也将崛起，这意味着北京不得不同时关注西方和台湾两条战线。因此，最危险的时间应是2027年前后。从现在起到那时，中国将争取相对缓和的关系，包括与美国的关系，以防止被孤立并加强国内实力。

欧洲对北京有多重要？吴强认为，欧盟对中国潜在的关闭大门是北京最担心的重大问题，因为中国仍然需要获得新技术。欧盟是发达国家中唯一仍对中国开放的地区，而美国正在对中国关上大门。

在访谈最后，吴强谈到如今中国大学的政治学者除非传达当权者的意旨已经无法发言。但他并不害怕作为一个独立的分析家表达自己的观点，他认为自己一直在做学术分析，有专业的动机。从理论上讲，这并不违反任何法律，而且客观上，这样做的人越来越少，也越来越有必要。

他本人是否受到什么压力？吴强说，在20大和3月份的两会开幕之前，北京市公安局的政治警察曾警告过他。要求他不要对20大或两会发表评论，也不要与国际媒体交谈。

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