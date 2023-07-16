欧盟与突尼斯签署经济及移民合作协议

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欧盟和突尼斯周日(7月16日）签署关于经济及移民政策“战略伙伴关系”的谅解备忘录，涉及打击非法移民、可再生能源以及突尼斯经济发展等多个领域。

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法新社消息，欧盟委员会主席冯德莱恩对这项致力于共同繁荣的协议表示欢迎。突尼斯是成千上万移民穿越地中海前往欧洲的出发地。

一个月前，意大利总理梅洛尼及荷兰首相吕特陪同冯德莱恩对突尼斯进行了三人首次访问，访问期间他们提出了建立欧盟与突尼斯合作关系的设想。欧盟当时计划向突尼斯提供超过10亿欧元援助，以帮助这个北非国家克服日益加深的经济危机。这场危机已促使成千上万的移民越过地中海前往意大利。

梅洛尼周日表示，这是综合应对移民危机的新的重要一步，梅洛尼并邀请突尼斯总统赛义德参加下周日在罗马举行的移民问题峰会。

梅洛尼表示，突尼斯与欧盟之间的伙伴关系“可以被视为与北非建立新型关系的典范”。

荷兰首相吕特认为，“该协议将有利于欧盟和突尼斯人民”，他并回顾说，欧盟是突尼斯的主要贸易伙伴和主要投资者。在移民问题上，吕特表示，"该协议将更好地管控非法移民”。

欧盟与突尼斯签署的“全面战略伙伴关系”谅解备忘录包括1.05亿欧元的援助，用于打击非法移民，协议还包括给与突尼斯的1.5亿欧元的财政援助。突尼斯目前债务被占其GDP的80%，面临资金严重短缺缺。

欧盟及意大利、荷兰三位领导人首次访问突尼斯时就提到了“9亿欧元的长期贷款财政援助计划”，这笔援助可能在未来几年以贷款的方式提供给突尼斯。

冯德莱恩周日表示，欧盟准备在条件满足后立即提供援助。

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