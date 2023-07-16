沙利文：朝鲜可能再次试射导弹 美韩日举行海军联合演习

美国/朝鲜/韩国/导弹试射

美国白宫国家安全顾问沙利文周日(7月16日）表示，如果朝鲜在上周进行洲际弹道导弹试验后进行新的核试验，美国“不会感到惊讶”。美国、韩国和日本周日举行联合海军导弹防御演习，韩国海军表示，美日韩的联合演习旨在应对朝鲜不断变化的导弹及核威胁。

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法新社报道，沙利文在哥伦比亚广播公司(CBS)周日播出的采访中表示， “一段时间以来，我们一直担心朝鲜将进行第七次核试验，不过目前还没有看到任何迹象表明这种情况会很快发生”。

沙利文指出，"但如果朝鲜就其洲际弹道导弹能力开展另一次试验，也不会令人感到意外。”

白宫国家安全顾问沙利文称，平壤几年前就开始测试这种能力，并且“将继续这样做”。

朝鲜周四表示，在领导人金正恩本人的监督下，已成功测试新型固体燃料洲际弹道导弹（ICBM）。朝鲜方面称，这枚使用新型固体燃料的“火星-18”型洲际弹道导弹飞行高度为1,001公里，最高高度为 6,648 公里，然后坠入日本东海海域。朝鲜表示，这是对敌人"强烈且实际的警告"。平壤当局并形容火星18型是朝鲜核打击力量的核心。

联合国、美国及其包括法国在内的盟国都纷纷强烈谴责朝鲜这次导弹发射"严重违反了联合国安理会决议"。

尽管如此，沙利文在访谈中还是重申了美国提出的谈判提议，并保证华盛顿“准备坐下来，无条件地讨论朝鲜的核计划”。

另据路透社消息，美国、韩国和日本周日(7月16日）举行联合海军导弹防御演习。鉴于朝鲜几天前刚试射洲际弹道导弹，韩国海军周日表示，美日韩的联合演习旨在应对朝鲜不断变化的导弹及核威胁。

韩国海军表示，周日举行的三方演习在韩国与日本之间的国际水域进行，聚集了3个国家配有神盾雷达系统的驱逐舰。

美国及其亚洲盟友一直努力改进朝鲜导弹讯息的共享系统。韩国和日本各自与美国雷达系统连接，但彼此之间没有连结。

韩国军方表示，透过设定一个虚拟目标的情境之下，这次演习意在让盟国更熟练地回应朝鲜弹道导弹试射行动。

韩国海军军官表示："我们将借我军强大的反应系统和三方合作，有效对付朝鲜的导弹及核威胁。"

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