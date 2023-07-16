秦刚失踪状态何时了？

秦刚消失之谜

不久前跃升为副国级的中国外交部长秦刚，突然在外交舞台消失，自从6月25日起，一直没有踪影，引起一连串疑问。

2023年5月12日，中国外交部长秦刚访问挪威奥斯陆。自6月25日起，秦刚消失了踪影，中国官方没有任何正式的解释。

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尤其他所在的大本营—中国外交部对秦刚消失的原因支支吾吾，吞吞吐吐，欲说还休，让事情变得更加不可捉摸和神秘。

中国外交部发言人汪文斌7月11日称秦刚因身体原因不能出席在印尼雅加达举行的东盟外长系列会议，香港星岛日报道称他感染了新冠，不久会恢复工作，可是，感染新冠病毒最多十天半月就会痊愈，如今已二十天有余，秦刚毫无音信。

最可疑的是官方对秦刚“失踪”的态度。7月14日，法新社记者就秦刚何时上班询问，外交部发言人汪文斌的表现非常尴尬，低头看稿，沉默几秒后不置可否，给人感觉外交部似乎知道内情，但无法明说。

秦刚消失已经二十几天了，官方不作任何说明，传言满世界纷飞。有说卷入内斗的，有说他陷入桃色丑闻的，还有更耸人听闻的。

有分析指，秦刚才高升数月，就卷入内斗，很不可信，至于有情妇之说，中共高官此类事甚多，仅为此就倒台也十分罕见，所谓落入双面间谍陷阱的说法，更有点像好莱坞大片……

学者傅志彬分析：“一般来说，中共体制内不会因为性关系混乱下台，而是因为政治问题以搞性关系混乱之名被下台。”

前中央党校教授蔡霞举出曾被网球名将彭帅公开指控性侵的前中共常委张高丽的例子，这些人都没事，“秦刚会因家外有家就被纪检委大义灭官？”

那秦刚到底会有什么事？

以中国外交部长之身份，如此隐身，却没有一个隐身的公开的说得过去的理由，有分析指这显示了中共官场十分阴暗的一面：再大的官，也会突然消失。

秦刚的隐身也让人联想到习近平与王岐山联合反腐时期，有些昨日还很红火的高官，突然销声匿迹了，渐渐地、慢慢地传出被“双规”，直指被落马的消息。

秦刚升官升得很快，2022年10月，秦刚成为中央委员。二十大的中央委员，都是经过习近平分别谈话，认真甄别的，因此，二十大的中央委员会，人称习家军满天下。

同年12月，秦刚提前晋升为外交部长，并未循惯例等到次年3月的全国人大会议正式任命。

今年3月12日两会，担任外长不到三个月的秦刚更升任国务委员，加入副国级行列，成为“最年轻的党和国家领导人”。其晋升速度之快在中共政坛也属罕见。

秦刚到底有事？无事？有病？无病？中共当局至少他当家或者他曾经当家的外交部应该给一个交代。无论如何，这件事把中共官场的任性、无规则，阴暗、不透明，处处布满陷阱，神秘可怖暴露在世人面前。

从外交部官网看，部长一栏还明明确确地写着，秦刚是外交部长，为什么还要躲躲藏藏？

秦刚之事如何演变，只好“拭目以待”了。在政治评论人士邓聿文看来，“此事从一个侧面再次说明一个颠簸不破的常识：极权统治之下，政权本身具有高度的不稳定性，以致涉及任何一个高官不合常理的举动，都会引起人们对这个政权无限的联想。”

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