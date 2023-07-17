严格新冠政策的后果仍在困扰中国经济

中国经济

中国经济增长数据引发德国媒体广泛关注。德国《商报》认为，中国经济疲软将成为全球经济的隐患。

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该报指出，中国第二季度国民生产总值增长6.3%。但这只是因为去年同期的情况特别糟糕。事实上，与第一季度相比，经济增长率只提升了0.8%。令人失望的数据和不断升温的通货紧缩担忧可能会使振兴经济的呼声高涨。不仅北京对经济长期疲软的担忧与日俱增，这些数据也令全球各国政府和企业感到担忧。经济学家预测，中国经济缺乏活力将给全球经济增长带来更大压力。另外，中国经济数据的可靠性也值得怀疑，因为新的法律和限制措施加大了从中国获取独立信息的难度。

德国电视一台表示，中国国家统计局周一公布了最新增长数据。该数据低于分析师的预期。自去年年底取消清零新冠政策以来，中国经济的复苏并没有取得太大进展。中国经济的危机日益明显，青年失业率创历史新高。六月份，外贸大幅下滑。曾保证了数十年稳定增长的中国建筑业负债累累，陷入危机。今年春天，中国领导层设定了2023年经济增长5%的目标。观察家认为，只有当中国在振兴经济计划中投入大量资金时，才有实现目标的可能。

德国N-TV电视台较为乐观。该台表示：中国第二季度的经济增长目标是7.3%，但结果只达到了6.3%。原因在于多个障碍结合到了一起。国内外需求下降，再加上去年上海和其他主要城市严格的新冠封城政策造成的经济困难，都是不利因素。疫情后，中国经济复苏步履蹒跚。出口降幅创三年来最大。此外，陷入困境的房地产市场持续低迷正在动摇投资计划的信心。结果是与预期目标出现了偏差。但作为仅次于美国的世界第二大经济体，今年5%的增长目标似乎完全是可以实现的。

《法兰克福汇报》认为，中国经济还在承受多年新冠封城政策带来的痛苦后果。

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