中国上半年GDP 5.5% 逊预期 官称有信心达全年5%左右目标

中国，经济

中国第二季经济按年增长 6.3%，令上半年的经济增长(GDP)只有5.5%，两者均较市场预期差。不过，中国统计局预期，全年经济将稳步恢复，完全有信心完成国务院「5%左右」的预期目标。但有在港外资银行认为，中国经济按季增速低於正常水平，反映经济已处於下行周期，估计中国全年GDP只有4.9%。

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中国统计局今(17日)早公布最新经济增长数据，第二季的经济增长是6.3%，按季加快1.8个百分点，但较市场预期的 7.1%低；两季合计，中国上半年录得5.5%的经济增长，较市场预期的 6.1%差。

中国经济增长幅度与其「三头马车」个别发展有关，6月社会消费品零售总额按年升3.1%，略低过预期的3.2%，并较5月的12.7%显着放缓，令上半年累计按年升8.2%；规模以上工业增加值方面，6月的增幅达4.4%，高过市场预期的2.7%，使上半年的按年增幅达到3.8%，较市场预期高 0.3个百分点；全国固定资产投资方面，上半年按年增长3.8%，高过预期的3.5%，但较首五个月的增幅已放缓0.2个百分点，其中，上半年房地产投资按年减少7.9%，减幅较市场预期多 0.4个百分点。

身兼该局国民经济综合统计司司长的统计局发言人付凌晖在记者会上表示，中国国民经济回升向好，但同时世界政治经济形势错综复杂，中国经济持续恢复发展的基础仍不稳固，下阶段要着力畅通经济循环，在转方式丶调结构丶增动能上下更大功夫，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，预计全年经济将稳步恢复，「 完全有信心丶有条件丶有能力完成社会经济发展预期目标任务」。

翻查资料，中国 3月两会期间通过全年经济增长目标为5%左右，而世界银行上月中则把中国GDP增长上调至5.6%，因为中国的消费需求反弹会带动经济增长。

不过，澳新银行(ANZ)大中华区首席经济学家杨宇霆认为，中国上季经济按年增速在去年同期较低基数情况下仍逊色於市场预期，主要是受到消费丶房地产投资等疲弱表现拖累。

他认为，目前经济环境可能难以消化青年高失业率，有关结构性问题可能进一步打击国内消费复苏，而北京虽已推出多项措施以支持房地产市场，但民众对楼价预期已经改变，如果缺乏政策支持，相信下半年房地产数据会持续疲弱，故此，预计下半年经济反弹力度有限，今年经济按年增长可能只有 4.9%。

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