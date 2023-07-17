中国第二季度经济增长数字靠不住？

中国经济

中国国家统计局周一公布上半年经济数据，强调“上半年国民经济恢复向好”，上半年GDP同比增长5.5%。但往细里分析，尤其看第二季度的经济增长数据，表面的增长掩盖着深层的困境，法新社以“中国第二季度经济增长出现欺骗性反弹”标题。不少人认为，全球第二大经济体形势严峻。

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从官方数据看，第二季度国内经济环比仅仅增长0.8%，不到第一季度环比增速2.2%的一半。专家认为这一结果反映的是社会消费品零售总额疲软、民营部门投资低迷、出口形势逆转。

第二季度经济增幅从第一季度的4.5%增至6.3%，但低于此前美国、法国、英国的三家媒体机构---彭博社、法新社以及路透社的预测，三家机构对第二季度经济增长的预测分别为7.1%、7.1%、7.3%。

而且这一经济同比增幅提升主要原因是去年同期比较基数偏低。2022年，中国政府采取极其严酷的动态清零政策，到处封城封省，对经济发展造成重创，GDP仅增0.4%，今年第二季以去年同期GDP为基数计算，数据存在着相当严重的扭曲。

即便对这一增幅数据也有人质疑，因为投资、出口都在下降，消费谨慎，GDP居然还能增长6.3%，这一数据从何而来？

以往带动中国经济强劲增长的是出口，今年上半年出口高达16634亿美元，但同比去年同期的17323亿美元，降幅为4.0%。6月份出口达2631亿美元，与去年同期的3297亿美元相比，跌幅高达20.2%。

投资是拉动中国经济增长的要素，今年上半年固定资产投资比去年同期降幅10.4%，今年上半年民间投资比去年同期更是下降了16.0%。

因此，可以说第二季度中国经济环比几无增长，更严重的是青年失业率继续攀升。16至24岁青年失业率从5月份的20.8%升至6月份的21.3%，这意味着，中国这一年龄段的青年人中超过五分之一的人失业，创下2018年有该项统计以来的最高纪录。

中国在去年末终结动态清零政策后在一些行业期待的复苏仍未显现，第二季度以来，这一复苏已趋于乏力。

华尔街日报报道说，市场曾寄望于中国消费者能够推动经济持续复苏，同时希望长期下行的房地产业出现转机，从而在出口需求减弱的情况下提振经济，“周一的数据暗示这种希望是错付了。6月份社会消费品零售总额环比仅增长0.2%，这表明家庭对消费持谨慎态度。有经济学家称，家庭的谨慎反映了对就业和更广泛经济的焦虑，以及疫情带来的仍未痊愈的伤痕，比如收入和工作岗位减少。”

汇丰银行经济学家辛二林（Erin Xin）告诉法新社记者：“第二季度，由于全球对中国商品的需求下降，拖累了出口，房地产行业疲软，国内需求普遍不足，使复苏的势头失去了动力”。

法新社分析说，中国的官方经济增长数据具有明显的政治性，容易受到质疑，但考虑到这个世界第二大经济体的规模，这些数据始终受到密切关注。

美国中国问题专业公司“透视中国”(SinoInsider)的分析师警告说，必须“做好心理准备，我们可能会看到中国经济进一步严重恶化的迹象”。他还指出，长期以来一直推动中国经济发展的房地产业仍然深陷危机，威胁着开发商的生存。因此，“透视中国”认为，我们应该“对官方数据持怀疑态度”。

华尔街日报援引穆迪分析经济学家Harry Murphy Cruise给客户的一份报告中说，中国经济复苏正从糟糕局面走向更糟糕的局面；对中国来说，2023年愈发像是乏善可陈的一年。

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