中国经济第二季度增长出现误导性反弹

中国经济

根据中国当局周一（7月17日）公布的官方数据，中国第二季度经济增长加速。 然而，这些数据掩盖了这个世界第二大经济体正面临着困难的经济形势和创纪录的青年失业率。

一名男子行走在雨天的北京中央商务区2023年7月12日中国北京。

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据中国国家统计局（BNS）周一公布的数据，第二季度中国国内生产总值（GDP）同比增长6.3%。

法新社说，这一数字具有误导性，因为是与去年同期相比，而去年2022年第二季度的经济增长只有+0.4%，主要是受到经济重镇上海清零封锁的影响。

而作为更现实的比较基础，按季度计算，在今年1月至3月期间增长2.2%之后，中国的增长放缓至0.8%。

中国在今年年初新冠疫情之后的复苏，在某些行业仍为显现，而且最近几个月，已出现了增长动力不足的趋势。

汇丰银行的经济学家辛艾琳告诉法新社记者："第二季度，由于全球对（中国）商品的需求下降，拖累了出口，房地产行业疲软，国内需求普遍不足，这一增长势头有所减弱。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖对媒体表示，中国经济正面临着 "复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务"。

严重恶化

中国16至24岁年轻人的失业率在6月份创下新纪录，达到21.3%。总体数字月环比保持稳定（5.2%），但只包括大城市的失业人口。

作为家庭消费的主要指标，零售额在6月份再次下降。尽管该指标同比增长（+3.1%），但增速远低于5月份（12.7%）。

消费仍然是经济复苏的推动力。汇丰银行（HSBC）经济学家艾琳-辛（Erin Xin）表示："在某些行业，特别是服务业，复苏尤为强劲"，尤其是旅游业。

这些指标中难得一见的改善是：6月份工业生产增长了4.4%，而上个月为3.5%。之前，分析师们将这一指标的增速预测为比较缓慢的2.5%，该指标是工业部门活动的一个缩影。

法新社解释说，中国官方公布的经济增长数据具有明显的政治性，容易受到质疑，但考虑到这个世界第二大经济体的规模，这些官方数据始终受到密切关注。

中国总理李强警告说，中国今年的目标是实现5%左右的增长，但这一目标可能难以实现。

美国一家专门研究中国的“透视中国”（SinoInsider）公司的分析师警告说，我们必须 "做好心理准备，看到中国经济进一步严重恶化的迹象"。

他们指出，长期以来推动中国经济发展的房地产业仍然深陷危机，威胁着开发商的生存。这就是为什么我们应该"对官方数据持怀疑态度"。

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