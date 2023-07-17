俄罗斯终止黑海粮食出口协议 联合国表示"遗憾" 美欧各国纷纷谴责

俄罗斯/乌克兰/谷物协议/联合国

在俄罗斯称乌克兰袭击克里米亚大桥的几小时之后，莫斯科宣布终止黑海粮食出口协议，联合国及美欧各国纷纷提出批评、美国国务卿布林肯表示"俄罗斯的决定不可接受"；欧盟委员会主席冯德莱恩称，俄罗斯暂停黑海粮食协议是“自私自利之举”联合国秘书长对此深表遗憾。泽连斯基称，乌克兰仍希望通过黑海继续出口谷物。

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就在俄罗斯称乌克兰袭击克里米亚大桥的几小时之后，俄罗斯宣布停止参与由联合国斡旋达成黑海粮食出口协议——该协议允许乌克兰粮食通过黑海完成出口，协议于17日午夜到期。俄方称这项决定与克里米亚大桥遇袭无关，并称一旦满足俄方要求就会恢复执行协议。

联合国与土耳其去年7月斡旋达成的黑海粮食协议，旨在让被俄乌冲突封锁的乌克兰谷物安全出口，借此缓解全球粮食危机。但最后一艘受到协议保护的船舶周日驶离乌克兰。

在这份协议下，从乌克兰出口的玉米、小麦和其他谷物，总数将近3300万公吨。

俄罗斯已透过驻白俄罗斯首都明斯克的大使馆正式通知乌克兰，俄方将停止参与黑海谷物协议。克里姆林宫发言人培斯科夫周一向媒体证实，相关协议效力到周一为止。

美欧各国及联合国纷纷对俄罗斯的决定予以谴责。

美国国务卿布林肯周一表示，俄罗斯停止执行乌克兰谷物出口协议的决定“不可接受”，布林肯表示，(莫斯科）这一决定将导致食品价格上涨。布林肯说，俄罗斯将“食品当作武器，此举将使急需食品地区的粮食供应更加复杂化，并会导致价格上涨”。

联合国秘书长古特雷斯周一表示，俄罗斯总统普京无视联合国对延长协议的提议，令他深感失望。古特雷斯表示，俄罗斯退出协议，意味着促进俄罗斯粮食和化肥出口的相关协议也终止，也将对全球各地有需要的人造成打击。

欧盟委员会主席冯德莱恩称，俄罗斯暂停黑海粮食出口协议的决定是“自私自利之举”，她并补充称，欧盟将继续努力确保贫穷国家的粮食安全。

英国外交部发言人17日表示，俄罗斯必须延长黑海粮食出口协议，并承诺全面推行，英方批评俄罗斯把粮食作為武器，阻止粮食到达最需要的人手中。

乌克兰总统泽连斯基周一表示，尽管莫斯科宣布终止有关谷物出口协议，乌克兰仍希望通过黑海继续出口谷物。泽连斯基表示，“即使没有俄罗斯的参与，我们也应采取一切措施，以使乌克兰能够继续使用黑海的这条通道(出口谷物）。我们不会害怕”。

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