克里会晤解振华 呼吁采取紧急行动应对气候变化

美国/中国/气候变化

美国气候特使约翰·克里周一(7月17日）在北京与中国气候变化事务特使解振华会面，法新社称，在全球两大主要温室气体排放国代表重启气候对话之际，克里呼吁采取"紧急行动"，敦促中国与美国一起减少甲烷排放及燃煤发电；解振华称，中美气候特使可为改善中美关系发挥作用。

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法新社报道，克里周一在北京与解振华进行了4小时的会谈。

克里在会见后发推文说，华盛顿和北京“必须在许多方面采取紧急措施，特别在应对煤炭和甲烷污染等挑战方面采取行动”。

克里并表示，"气候危机要求世界上两个最大经济体共同努力限制地球变暖"。

法新社并引述中国外交部发言人毛宁周一在例行新闻发布会上表示，"气候变化是全人类面临的共同挑战"。她称，"中国同美国就气候变化相关议题深入交换意见，携手应对挑战，增进当代和子孙后代福祉"。

据路透社周一下午发出的报导，克里表示，美中两国在11月举行"第28届联合国气候变化大会"(COP28）前取得真正进展至关重要，他敦促中国与美国一起减少甲烷排放并减少燃煤发电对气候的影响。

克里指出，希望未来3天双方可以开始采取一些重大步骤，向全世界展示美中将认真严肃面对人类自行制造且要面对的共同风险、威胁及挑战。

解振华表示，中美气候特使可在改善中美关系上发挥作用。作为美中气候特使，克里与解振华已举行53次会见。

报导指出，双方此次会面将持续到19日，虽然没有正式议程，但期望可以聚焦减少甲烷排放及其他非二氧化碳排放，以及将于今年举行的"第28届联合国气候变化大会"(COP28）。

报导称，中国对煤炭的依赖也可能将成为双方讨论议题。克里赞扬中国在建设可再生能源的工作"难以置信"，但同时被新建的燃煤电厂削弱了成效。

中国先前表示，会在2026年开始减少使用煤炭。但去年起，新的燃煤项目获审批速度却告加快。

这次是克里第3次以气候特使身分访问中国，他与解振华16日共进晚餐，克里赞扬解振华病后返回工作岗位，两人互称对方是朋友。

2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，克里原定去年的访华行程也因此延后。

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