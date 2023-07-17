去风险化：美外委会通过撤香港经贸办特权 港官称双输 中方扬言有措施捍卫

中国，美国，香港，经贸

位居香港贸易总额第三位的美国，其国会参议院外交关系委员会(外委会)通过法案，要求美国总统检讨香港驻美经贸办事处的特权豁免待遇，若法案日後获得国会两院通过，香港驻美国的三个经济贸易办事处（下称经贸办）或被取消外交特权待遇，甚至可能要闭馆。中方强烈谴责和坚决反对，称会采有力措施捍卫利益；港府相关局长丘应桦指出，撤馆对美国是「损人不利己」，亦不利香港招商引资，声言不排除转往中亚和非洲设立经贸办。

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香港财经报章《信报》今(17日)在题为《美国对华「去风险」 香港成为牺牲者》的社评中指出，西方口中的「去风险」，可理解为「慢性脱鈎」，即能脱鈎便脱鈎，而法案的通过，正好为美国的「去风险」作出诠释，即议员既视香港经贸办是变相的「中国领事馆」，美国没必要让「中国风险」利用香港名义额外存在。社评续称，尽管港府费尽口舌，但「覆巢之下无完卵，……中美角力既然持续，香港的独特角色和地位难免愈来愈被淡化。」

美国参议院外委会在当地时间上周四（13日）一致以口头通过《香港经济贸易办事处认证法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），要求总统在议案生效30日内确认香港驻美经贸办在美国的职能和享有的外交待遇是否获得延续。假如美国总统认为有关外交特权需要取消的话，香港驻美国华盛顿丶纽约及三藩市的三个办事处将需要在六个月内关闭。若总统认为香港经贸办应继续享有这些外交权利，国会亦有权提出否决决议，一旦否决决议获得通过，行政部门必须撤销香港经贸办的外交特权。

美议员：香港失自治 经贸办成中共另一喉舌

提出议案的共和党议员卢比奥(Marco Rubio音译)和民主党议员默克利(Jeff Merkley音译)在表决後发表声明，指相关经贸办享有的一系列特权是基於香港不在中共的专制统治下，但在北京强推《港区国安法》後，美国已不再承认香港的自治权。他们认为，香港驻美经贸办已成为中共另一个喉舌，以遮掩中共长久以来侵犯港人及其他被北京视为有威胁人士的人权。

香港政府同晚(香港时间14日)发表声明，强烈谴责美国外委会通过法案，认为是粗暴干预香港事务。

中国外交部驻港特派员公署亦在翌日发表声明，对通过法案表示强烈谴责和坚决反对，敦促美方立即停止推进相关法案。发言人指出，香港是美国最大的贸易顺差来源地，但美方少数政客将经贸问题政治化丶工具化，企图「以港遏华」。发言人认为，这最终只会是「搬起石头砸自己的脚」，强调中方绝不接受威胁，「必将采取有力措施坚决捍卫自身主权安全发展利益」。

港府商务及经济发展局长丘应桦昨(16日)早在一个电视台清谈节目中再次反对法案，批评美方无理污蔑，强调经贸办依法成立，无违反反任何规条，港府会极力争取，以保持经贸办地位，但若真的要撤离，经贸办自然不能进行应做之事，不利香港招商引资，亦会影响港美合作，促请美方慎重考虑，不要损人不利己。

港府现时在14个海外城市设置经贸办，作为香港驻当地的官方代表，当中逾半在欧美地区，丘应桦在节目中表示，会审视效益及经济发展路向，考虑在中亚及非洲成立经贸办。

港府工业贸易署数字显示，截至去年，美国与香港之间的双边商品贸易总额较之前一年跌2.8%，达641亿美元（5021亿港），排在香港贸易总额第三位，占总值5.3%；以出口和转口计算，美国排在第二位，分别占比11.9%和6.4%；进口数额的排位最後，美国排第六位，占比4.2%。

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