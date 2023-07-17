布林肯证实赖清德将过境美国 呼吁北京不要借故挑衅

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美国国务卿布林肯周一(7月17日）证实，台湾副总统赖清德8月出访巴拉圭往返将过境美国。布林肯强调，台湾副总统过境有多次前例，中国不应借故挑衅，美方致力维系台海和平稳定。

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台湾外交部次长俞大㵢周一宣布，台湾总统蔡英文指派副总统赖清德担任特使，8月将率团出席巴拉圭新任总统潘尼亚就职典礼，台湾将会依循过去出访南美洲或中南美洲惯例，安排在美国过境。

面对赖清德将过境美国，中国外交部周一声称，中方"坚决反对台独分裂分子以任何名义、任何理由窜美，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整"。

法新社报道，美国国务卿布林肯周一下午在国务院发表谈话时，被问及赖清德过境美国计划。布林肯证实，预期赖清德出访巴拉圭往返将过境美国，但没有透露过境地点。

布林肯表示，考虑到飞行距离，过境是"相当依循惯例的作法"。布林肯说，过去数十年间，台湾副总统已过境美国10次，这次是第11次，也是赖清德第2次过境美国，"中国没有理由借故进行挑衅行径"。

布林肯重申，美国致力维系台海和平与稳定，这攸关区域乃至全球安全与繁荣。他已多次向中方表示，美国无意改变台海现状，美国政策没有改变，包括上周与中共外事办主任王毅在印尼的会晤，也强调了这一点。

据中央社报道，美国国务院一位发言人以不具名方式告诉中央社记者，过境是台湾方面依据出访行程所做的决定，"会以安全、舒适、便利、尊严原则办理"，台湾会在适宜时间公布更多行程细节。虽然赖清德同时身为总统参选人，过境将依循副总统过境前例办理。

这名发言人表示，美方已向北京说明，"他们没有理由对过境反应过度，或借故在台海进行挑衅行径，或者是干预台湾选举"。发言人重申，台湾高层官员过境美国是长年惯例，符合美台关系非官方性质，美国"一中政策"没有改变。

由于赖清德过境期间正值台湾选举时期，美国国务院发言人强调，美国会谨守不偏不倚原则，不会偏袒任何参选人或政党，会致力确保每位参选人获得公平待遇。

除了赖清德外，这名发言人透露，预期国民党总统参选人侯友宜今年秋季初将访问美国。

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