超级负债的中国恒大两年净亏损1000亿欧元

中国经济

濒临破产的中国房地产巨头恒大集团，周一公布其推迟已久的年度业绩报告，根据报告，该集团2021年和2022年净亏损1000亿欧元，负债超过3000亿欧元。

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根据提交给香港证券交易所的文件，该公司2021年的净亏损为6862.2亿元人民币，相当于852亿欧元，2022年的净亏损为1258.1亿元人民币，相当于156亿欧元。

恒大在一份交易所文件中称，这些亏损表明 "存在重大不确定性，可能对集团持续经营的能力产生重大疑问"。

在中国政府采取措施限制房地产行业过度负债，以及消费者无节制的投机行为之后，中国昔日排名第一的房地产公司恒大正被惊人的债务所扼杀，当时预计到2021年该集团债务将超过3000亿美元。

从那时起，恒大的财务健康状况一直是市场关注的焦点，因为这个曾经号称拥有20万员工的集团在中国的倒闭将对经济造成灾难性的后果。

房地产是中国支持经济增长的关键领域。它占中国国内生产总值的四分之一以上，并支撑着一支低技能的劳工大军。

恒大股票自2022年3月起暂停在香港联交所上市。

同月，恒大集团表示无法在香港证券交易所规定的时间内公布2021年经审计的业绩，并将延迟归咎于 "大量额外审计程序 "和新冠大流行。

去年3月，恒大提交了一份债务重组计划草案。该开发商表示，它正向债权人提议将债务换成新债券和两家子公司的股权，这些子公司从事其雄心勃勃的电动汽车业务。

4月初，该公司宣布其重组计划已通过谈判并获得国际债权人集团的批准，这是该公司为减轻其巨额债务而迈出的决定性一步。

恒大集团周一表示："重组计划将于2023年10月1日生效，截止日期为2023年12月15日。

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