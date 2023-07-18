南非总统称在金砖国家峰会上逮捕普京形同与俄宣战

金砖国家峰会

周二公布的原本列为机密的文件显示，南非总统拉马福萨表示，南非如果逮捕前来南非出席金砖国家峰会的俄罗斯总统普京，等于向俄罗斯宣战。

2023 年 6 月 17 日，俄罗斯圣彼得堡，俄罗斯总统普京与南非总统拉马福萨在会见非洲领导人代表团，讨论他们提出的俄罗斯与乌克兰和谈建议后握手。

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南非全国目前就是否邀请俄罗斯总统普京出席将在约翰内斯堡举行的金砖峰会一事进行激烈辩论的时候，一份周二披露的文件显示，该国总统拉马福萨曾表示：在金砖峰会上逮捕普京等于向俄罗斯宣战。

普京被邀请出席应于8月22-24日在南非约翰内斯堡召开的金砖国家峰会。南非目前是金砖国家的轮流主席国，金砖国家由南非、巴西、中国、印度和俄罗斯组成。

问题是国际刑事法庭于3月份就俄罗斯总统普京涉及驱逐乌克兰儿童至俄罗斯的战争罪颁发了拘捕令，克里姆林宫一直予以否认。

南非作为国际刑事法庭成员国，原则上，一旦普京出现在南非国土，南非有义务将其逮捕。南非当局目前陷于两难境地，该国直到目前拒绝对俄罗斯入侵乌克兰作出谴责。

这一事件目前在南非演变成一场法律战，该国主要反对党--民主联盟试图通过司法渠道迫使政府承诺：一旦普京踏上南非国土，他将被逮捕，并将交送国际刑事法庭。

在一份宣过誓的声明中，南非总统拉马福萨指责反对党民主联盟“不负责任”。他在这份文字声明中写道：“俄罗斯明确表明，任何逮捕其总统的行为都等同于宣战。 而冒着让国家与俄罗斯开战的风险是不符合我国宪法的"，拉马福萨认为这违背了他保护国家的职责。

拉马福萨总统6月份签署的这份文件中表明，南非正在寻求获得国际刑事法院豁免条款，理由是逮捕普京可能威胁“国家的安全、和平和秩序”。该文件原本列为机密，但国际刑事法庭后来决定公之于众。

在最近一次接受南非地方媒体采访时，该国副总统保罗·马沙蒂莱表示，南非政府试图劝阻普京不要亲抵南非开会，但直到目前没有任何效果。

金砖国家打算在迄今由美国和欧洲占主导地位的国际机构中发挥更大的影响力，将在约翰内斯堡举行的峰会，将是第十五届金砖国家峰会。

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