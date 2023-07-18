台风"泰利"在中国南部留下一片狼藉和一头搁浅的鲸鱼

台风塔里姆/中国

台风“泰利”横扫中国南部，树木倒下，压倒行驶的车辆，一头鲸鱼被冲上岸，一个装满冰淇淋的冰箱被洪水冲走。

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路透社报道，周一晚间，台风"泰利"（Talim）成为今年首个登陆中国的台风，促使当局发布洪水预警，取消航班和火车，命令人们留在家中。

据广东省气象局称，今年第四号台风"泰利"于晚上10时20 分在广东省湛江市登陆，其中心附近的最高风速为每小时136.8 公里。

中国社交媒体上的视频显示，行人在风中摔倒、挣扎，道路被洪水淹没，围观者在黑暗中聚集在搁浅的鲸鱼周围。

路透社说，风速超过150公里/小时的"泰利"将被列入强台风级别，这在雨季初期的台风中非常罕见。

广东省气象局补充说，预计"泰利"将以每小时 20 公里的速度向西北方向移动，并于7月18 日早些时候进入广西地区。

由于香港天文台发布了"泰利"风暴信号，香港市场当天停止交易，全市所有法院休庭。

中国气象中心预报，南部省区附近海域将有大风，广西西南部沿海和海南岛北部将有 250-280 毫米（9.8-11 英寸）的特大暴雨。

广西部分地区居民被告知在本周二之前要做好山洪暴发的准备。

据国家媒体报道，预计到周二，6 至 9 米（20 至 30 英尺）的"猛烈"海浪将袭击南海北部地区。

据新华社报道，海南省海洋预报台警告说，旅游岛南部的海浪最高可达6米。

海南当局要求附近海域的船只返回港口，海南和广东之间的轮渡服务也于周日早些时候暂停。

航班取消

据国家媒体报道，广东珠海金湾机场周一取消了43个进港航班和36个出港航班，海南首府海口美兰国际机场和琼海博鳌机场也取消了所有航班。

海南的高速铁路和市郊列车也停运，连接旅游岛的线路关闭至周五。

据国家电视台 CCTV 报道，海口市也将从周一中午起停课、停工、停飞，公园和商业活动也将暂停，要求居民留在家中。报道称，应急避难所已向公众开放。

福建江苏

在福建，当地政府宣布进入暴雨紧急状态，预计从周末开始大部分县市将持续降雨和雷暴。

中国气象中心称，福建东南部和江苏东部的几个城市在周一早些时候的三个小时内降雨量达到 200-300 毫米。

社交媒体上发布的视频显示，甚至在"泰利"台风到来之前，江苏一辆公交车上的乘客，在车辆冲过积水路面后，趟过膝盖高的积水回到座位上。

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