朝鲜向东海试射弹道导弹 韩美核磋商小组举行首次会议

朝鲜/导弹试射/韩国/美国/军事

韩国联合参谋本部周二(7月18日）表示，朝鲜在周三凌晨向东海发射弹道导弹。韩国军方正在对这次发射进行分析，以了解发射的导弹类型。韩美核磋商小组举行首次会议，美军核潜舰42年来首度停靠韩国。

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日本传媒引述政府官员报道，朝鲜可能发射多于一枚的弹道导弹，并相信全部落入日本专属经济区外的海域。

此前，美国白宫国家安全会议印太事务协调官坎贝尔周二表示，美国一艘核武潜艇时隔40多年停靠在韩国港口。这凸显两国采取行动对抗朝鲜与日俱增的军事威胁。

法新社报导，韩国与朝鲜关系目前正处于史上最低点之一，不仅外交互动停滞，朝鲜领导人金正恩还要求增加武器发展，包括战术核武。美国和韩国则以加强国防合作回应，派出先进隐形战机和美国战略资产进行联合军演。

美国和韩国周二在首尔召开双边"核咨商小组"（Nuclear Consultative Group，NCG）首次会议。这个对话框架是为了促进两国的核武合作，以及增强战备对抗朝鲜。

美方代表坎贝尔（Kurt Campbell）在会后对媒体记者表示："我们谈话的时候，一艘美国核潜舰今天停靠在釜山港。"

韩联社报导，这是美国战略核潜艇时隔42年再次访韩停靠。美国上次派遣具核武能力的潜舰到韩国，要追溯到1981年，美军"罗伯特李号"（USS Robert E.Lee）核潜舰曾在1981年3月入韩停靠。

韩国总统尹锡悦今年4月赴美国进行国是访问时，美国宣布将部署一艘能发射可携带核弹头的潜艇到朝鲜半岛，但当时并未提供明确时间表。

与坎贝尔一同主持周二会议的韩国国家安保室第一次长金泰孝向媒体表示："美方展现强大决心，如果朝鲜用核武攻击韩国，将立即遭到压倒性、决定性应对措施反击，导致其政权灭亡。"

金泰孝并表示，韩美并商定，将探讨联合应对朝鲜核威胁的方案，并细化核战略，扩大核常武器情报共享合作。

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