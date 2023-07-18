欧洲议会外委会将组团访问台湾 会晤总统蔡英文

欧洲/台湾/议员访台

欧洲议会外交委员会（AFET）代表团应台湾政府邀请，将于7月25日对台湾进行为期3天访问，代表团访台期间将与台湾总统蔡英文、副总统赖清德举行会晤，并与台湾官员讨论欧洲与台湾外交事务合作及印太战略。

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中央社援引台湾外交部周二发布新闻稿指出，欧洲议会外交委员会7月25日至27日访问台湾。访问团由欧洲议会外委会副主席率领，成员包括8位跨党团的欧洲议会议员，及欧洲议会秘书总处官员与相关党团政策顾问共15人。台湾外交部对欧洲议会外交委员会组团正式来访，表达诚挚欢迎。

消息称，欧洲议会访团将接受立法院长游锡堃及外交部长吴釗燮款宴，另将与台湾相关单位讨论外交事务合作及印太战略，深化与台湾及印太地区理念相近国家的关系。

台湾外交部表示，欧洲议会外委会访问团是欧洲议会继去年国贸委员会（INTA）代表团来访后，连续第3年欧洲议会委员会筹组正式代表团来台。台湾外交部欢迎欧洲议会以实际行动支持台湾，并将持续与欧盟及理念相近伙伴携手合作，提升欧洲对台海和平稳定与繁荣的重视。

欧洲议会国际贸易委员会代表团去年12月19日至21日访问台湾，并与台湾总统蔡英文会晤。

2021年11月3日，欧洲议会跨国议员组成的“外国干预欧盟民主程序特别委员会”（INGE）代表团访台湾，这也是欧洲议会官方代表团首次正式访台。

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