浙江今年第一季度火化人数暴增成疑

中国-新冠病毒

中国浙江省2023年第一季度火花遗体17.1万具，同比暴增72.7%。中国媒体『财新』的相关报道以及浙江民政厅官网公布的相关数据很快被删掉，引起外界对中国突然抛弃清零政策引起超大规模感染后新冠死亡真实数据的质疑。

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『财新』7月17日报道了浙江省民政厅公布的第一季度火化数据，其中火化遗体17.1万具，同比激增72.7%。报道还指出，该省2020、2021及2022年第一季度，火化遗体数分别为8.83万、9.3万和9.9万。

从官方公布数据看，浙江今年第一季度火化人数同比激增72.7%。这一激增正好发生在去年12月7日中国当局突然放弃动态清零后，新冠病毒疫情在全中国大规模爆发的时候。世界卫生组织一直批评北京当局，没有提供去年底以来新冠疫情在中国造成数亿人感染后到底有多少人死于新冠的完整数据。

2023年一月21日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友估计，解封后中国已有80%的人口感染新冠病毒。一些国际专家当时估算，超过200万中国人在这一时期死于新冠病毒。

但是根据中国疾控中心公布的数据，在突然抛弃动态清零后的两个月内，全国医院染疫死亡人数仅为83150人。但是在同一阶段，中国各地的火葬场和殡仪馆都排起了棺材长队，不少地方要等到几周后才能火化。

彭博社周一报道说，人口大省浙江第一季度火化遗体激增，让人们对中国政府12月份突然抛弃严格的防疫管控后的死亡规模有“难得的了解”。

路透社报道说，浙江省民政厅的上述数据已经被删除，该省去年第四季度的数据也无法获得。根据中央社报道，『财新网』17日对浙江省第一季度火化数据的报道的链接已经消失，只剩下摘要讯息。

而且，抛弃“动态清零”后中国全国的火化数据到现在都没有公布，中国民政部一直延迟到6月9日才公布了“2022年四季度民政统计数据”，但这份统计公报没有公布“殡葬服务”，也就是火化遗体的数据。据指出，火化遗体数乘以官方公布的遗体火化率，可以推估出整体死亡人数。

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