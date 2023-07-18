秦刚谜团 习近平政权的尴尬和黑暗

秦刚消失之谜

秦刚这样一位习近平总书记亲自提拔，青云直上的副国级外交部长，在中国终于放弃动态清零，外交事务十分繁忙之际，突然消失了。

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诸多观察人士看外交部发言人汪文斌、毛宁在记者提问时先后表现出的那份尴尬，尤其毛宁在金融时报记者三连问时表现的不知所措，答非所问，欲盖弥彰，给人感觉发出的是一个多么阴暗和不详的信号。

汪文斌在7月11号曾解释秦刚不能出席东盟外长是出于健康原因，那么，从6月25日算起至今，秦刚已经消失了整整24天，“健康原因”是否继续有效？如果秦刚真的生病了，甚至生了大病，为什么不可告人？只需要说一句正在继续治疗或者需要养病，就足以让舆论耐心。即使事件已经沸沸扬扬到如此地步，秦刚的“健康原因”也不能完全排除，但是，中国外交部留给海内外的感觉，秦刚已经是戴罪之身。

至少，“健康原因”，这是中国官方曾经给出的一个理由，尽管后来只字不提了，与中国近来交道频频的美国怎么看秦刚缺席？美国国务院发言人马修·米勒在7月17日的例行记者会上回答提问时表示，“他们说他正在处理健康问题”。圆滑而不失分寸，典型的外交辞令，紧紧扣住中方所说的“健康问题”。米勒还补充一句，布林肯国务卿上周末与王毅会晤，“表达了希望早日见到他的良好祝愿。”

问题是不知何时才能见到他! 现在给人的感觉是，从美国国务院的发言人到国际媒体再到海内外舆论场，全世界都可以谈论秦刚的问题，唯独中国政府保密，秦刚在哪里？就在中国，但是中方不肯明说。这里有必要重提金融时报记者就秦刚缺席对外交部发言人毛宁发出的三连问，句句针对三周以来舆论场上喧嚣的传言而来。

一问：秦刚何时重返岗位？毛宁：“这个问题没有可以提供的资讯“。再问：『泰晤士报』报道秦刚消失，是因为他被调查与女记者傅晓田有染，她最近在美国生产，您有何评论？毛宁：”我不了解你所说的情况“。三问：秦刚还是中国外长吗？现况如何？为什么几个星期都没有露面？毛宁：“建议你查阅中国外交部的网站，我也没有其他更多的讯息可以提供”。毛宁的回答令人惊异，外交部发言人没有外交部长的信息。中国问题专家宋永毅对美国之音分析说，发言人迟疑犹豫的表现“源自弥漫于当今中国官场的无所不在的恐惧”。

关于秦刚与电视台女记者有染的传闻传得最大，纽约时报周二也提到这个细节，“海外中国评论人士提出了一些猜想，怀疑此事内幕可能是他与一位电视名人有染，这一猜测已被台湾当做了大新闻。”

但有些了解中国内情的人士以为，假如当局以“桃色丑闻”来处理秦刚，那也只不过是一个幌子。中共高层干部，涉及“寡廉鲜耻、大搞权色、钱色交易”的比比皆是，但是最终以这些名义落马且治罪的，却是因为有政治上的原因，而习近平最大的政治，就是看对他忠诚不忠诚。用中共的术语来说，就是“两个确立”和“两个维护”。

秦刚失踪，让整个中共政权陷入传闻，这是一件很尴尬的事，堂堂外交部发言人不知所措，答非所问，这也是中共体制黑箱作业的必然结果。高官即使有病本来也不能说，在新冠大流行期间，全世界多少个国家的上至总统总理下至高级官员，染疫者无数，唯独中国高官健康依旧，与无孔不入的新冠病毒绝缘。现在到了秦刚这里，算是开了一个小小的口子，或是考虑到秦是外长，外国记者嘴长，少不了要天天追问的。但是，事到如今，任何“原因”都不提了。

有人分析，发言人在等待“统一口径”，也就是等待来自中央的指令。为什么不能统一口径，可能最高领导人习近平举棋不定。秦刚短短数月，以驻美大使“当选二十大中央委员”，不久升任外长，再从外长升任国务委员，如果得不到习近平的欣赏、信任，几乎是不可能的。

问题也出在这里，假如上任才几个月的秦刚出了问题，将置领袖的“英明”于何处？英明领袖最重要的品质是“知人善任”。二十大习近平开启第三任，功成之日，官媒报道新一届中央委员诞生经过，称为了做到“严格把关”“遴选对象。”习近平多次听取人事准备工作汇报，“严把人选政治关廉洁关”，反对“海选”，可谓费尽心机。

秦刚的事最终总要有个交代的，如果本人露面，应该是最好的结果，意味着“养病结束”；如果不露面，那就是不好的结果。无论如何，中共当局处理这一事件的整个过程，给外界留下中国官场黑暗笼罩，凶险四伏的深刻印象。

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