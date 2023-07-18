美国军方证实: 一驻韩美军士兵越过朝韩边界进入朝鲜 可能已遭拘押

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美国军方证实，一名驻韩国美军士兵周二(7月18日）越过朝鲜韩国边界进入朝鲜，可能已遭平壤拘押。这名士兵是"蓄意及未经许可"越界进入朝鲜。法新社称，这起事件可能会进一步恶化美国与朝鲜之间的关系。

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法新社报道，驻韩美军发言人泰勒上校周二宣称，“一名美国军人在访问将朝鲜与其韩国分隔开的非军事区（DMZ）期间，"自愿且未经授权”越过了韩朝分界线进入朝鲜。

另一位不愿透露姓名的美国官员此前告诉法新社，这名士兵据推测已经被朝鲜拘押。

美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，据美国官员透露，这名美军是美国陆军士兵，因违反纪律的原因要被送回美国，他却在机场通关后又设法回头入境，并加入前往非军事区的旅行团。

这名美国士兵参加游览行程，前往板门店共同警备区域（Joint Security Area）时越界进入朝鲜，联合国盟军指挥部（United Nations Command）推文说，相信他已遭朝鲜方面拘押。处于朝鲜及韩国非军事区的边界村落有朝鲜及韩国军人站岗。联合国盟军指挥部称，"正在与朝鲜人民军的同行合作解决这一事件。”

据"东亚日报"引述韩国军方报导，这名游客是美国陆军二等兵金恩（Travis King）。但此说法尚未获证实。

美国国防部长奥斯汀周二对记者表示：“我们正在密切关注事态发展并进行调查。”法新社试图联系韩国国防部，但拒绝置评。

一名现场目击者告诉哥伦比亚广播公司新闻，“这名男子发出强烈的‘哈哈哈’声，并在建筑物之间奔跑”，他所在的团体参观了该地点的一栋建筑。

这名目击者说：“一开始我以为这是一个糟糕的玩笑，但当他没有回来时，我意识到这不是一个玩笑，然后每个人都做出了反应，这太疯狂了。”

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