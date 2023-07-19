中国与俄罗斯新军演上路 中国军机自俄罗斯机场起飞

中国/俄罗斯/海上军事演习

中国与俄罗斯新的军事联合演习上路。此次名为“北部．联合2023”联合海上军事演习，中俄参演兵力已全部集结完毕。此次在日本海中部展开的演习，中俄双方共派出10余艘舰艇和30余架军机，同时中俄空中兵力将首次自俄方机场起飞参演。

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据自由时报引据中国《解放军报》消息，参演的中方海上编队18抵达预定海域，与俄方海上兵力顺利会合。至此，中俄参演兵力全部集结完毕，并完成联合战役指挥部开设，为演习正式开始做好准备。

据消息，此次演习，中俄双方共派出10余艘舰艇和30余架飞机。中方海上编队由飞弹驱逐舰齐齐哈尔舰、贵阳舰，导弹护卫舰枣庄舰、日照舰，综合补给舰太湖舰以及4架舰载直升机组成。

这是俄罗军第二次参加中国军队主导的年度战略演习，也是俄方首次同时派遣海空两支力量参演。国防专家分析，此次军演明显是要反制美国意图联手日本和韩国因应“台湾有事”。

该报道引据统计，中俄两国去年共举行6次联合军演，创下20年来最高纪录。

自由时报引据中国央视消息，这次中方参演空中兵力要在陌生机场起降、陌生区域飞行、陌生条件下保障；这意味着中方兵力将从俄方机场起飞。中国官方并称，这将是中俄空中参演兵力，首次从俄方机场起飞参加解放军组织的战略演习，是此次演习的一个亮点。

此前没有消息透露，中国参加演习的军机飞抵俄罗斯。

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