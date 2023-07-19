中国否认从墨西哥贩运进美国的芬太尼源自中国

中国/美国/墨西哥/芬太尼

中国驻墨西哥大使馆公告称，墨西哥卡特尔用于制造致命阿片类药物芬太尼的前体化学品并非来自中国。中国并驳回了美国官员的这一指控。

广告 继续浏览后续

驻墨西哥大使馆称墨西哥芬太尼化学品并非来自中国。中国大使馆在一份发表于18日电声明中表示，中国已采取措施防止用于制造非法毒品的物质贩运。中国使馆批评说，美国不采取国内行动，“盲目推卸责任”。中国使馆指出，“美国芬太尼危机的根源在于其美国本身。”

美国总统拜登政府一直在寻求与墨西哥和中国合作，阻止芬太尼及其前体化学品的流动，芬太尼在美国已引发健康危机，导致吸毒过量死亡人数急剧上升。

美国缉毒局表示，这种令人上瘾的止痛药及其前体通常通过国际邮件从中国运往墨西哥、美国和加拿大。

中国在四月份的一份声明中否认向墨西哥非法贩运芬太尼，但没有提及前体化学品。

据中国大使馆周二表示，中国正在与墨西哥“积极协调和加强”对制毒物质的监管。

美国大使馆表示，中国的声明是在美国驻墨西哥大使肯·萨拉查和其他美国官员最近发表评论之后发表的。

上周，美国财政部制裁了 10 名涉嫌与锡那罗亚卡特尔芬太尼网络有联系的人员，以及一家被指控从中国进口化学品的公司。

萨拉查在一份声明中表示：“这对（卡特尔）财务运营和非法活动构成打击，因为该公司从中国接收化学品。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅